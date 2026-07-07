Infantino ci ha bucato il pallone

Gianni Infantino è il Marchesino del Grillo (il diminutivo è voluto). «Io so’ io, lui è lui e voi non siete un cazzo», e insomma fa e disfa a piacimento blandendo il potente di turno: il Senegal vince la coppa d’Africa in una finale dall’andamento anomalo ma conclusasi regolarmente? A premiazioni e feste archiviate, per accontentare la federazione più potente e prossima co-organizzatrice del Mondiale, strappa il trofeo al Senegal e lo consegna al Marocco. Les jeux sont faits. Al Mondiale di Trump il centravanti degli Stati Uniti si becca un rosso diretto che lo esclude(rebbe) dall’ottavo col Belgio? Su precisa richiesta del presidente americano, il Nostro estrae dal cilindro la squalifica a tempo e restituisce la punta a Pochettino. Non è tutto: la sua commissione arbitrale designa per la partita il giordano con passaporto bosniaco Adham Makhadmeh. Un signor nessuno. Mentre scrivo non so ancora come si sia comportato, posso solo immaginarlo.