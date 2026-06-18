Cristiano fermo tra i giganti

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La scena era finalmente dei campioni. Aveva cominciato Vinicius, gol spettacolare al Marocco con una botta a 101 chilometri all’ora stampata sotto la traversa di Bono; aveva proseguito Havertz, doppietta facile nel 7-1 alla Germania contro Cura&cce
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