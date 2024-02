Lazio-Bologna diretta 1-1: pareggia El Azzouzi

13:15

42' - Subito reazione Lazio

Tiro di Guendouzi, Skorupski ci mette i pugni, poi palla in angolo. La Lazio ricomincia ad attaccare.

13:13

39' - Frittata Lazio, gol di El Azzouzi

Provedel sbaglia in uscita della palla con Luis Alberto, Fabbian serve El Azzouzi ed è gol. Controllo Var sulla posizione, tutto buono. Lazio-Bologna è 1-1.

13:10

37' - Punizione fuori di Saelemaekers

La batte l'ex Milan, la barriera si apre, Provedel fermo: per fortuna la palla finisce fuori non di molto.

13:09

36 - Giallo per Cataldi

Fallo dal limite di Cataldi, è giallo per lui e punizione per il Bologna dal limite.

13:03

31' - Che giocata di Isaksen, gol sfiorato

Azione in solitaria di Isaksen che dal limite, con il suo mancino, tira benissimo. Grande parata di Skorupski che mette in angolo.

12:57

24' - Altra occasione per la Lazio

Cataldi imbuca per Immobile, che stoppa di petto e calcia debole. Skorupski respinge con i piedi, poi libera la difesa del Bologna.

12:51

18' - Gol della Lazio con Isaksen

La Lazio recupera palla con Isaksen, che serve Immobile involato verso la porta: il bomber scarica ancora per il danese che non sbaglia con il suo mancino. Lazio in vantaggio per 1-0.

12:46

13' - Lazio in gol, ma è fuorigioco

Grande azione di Felipe Anderson che serve Immobile, bravo ad appoggiare in rete. Bandiera su, è fuorigioco. Tutto giusto.

12:45

11' - Casale dentro, primo cambio per Sarri

Dentro Casale e fuori Patric, primo cambio forzato per Sarri. Lo spagnolo out per infortunio.

12:43

10' - Problemi per Patric, si scalda Casale

Patric non ce la fa, problemi fisici per lui dopo uno scontro di gioco. Pronto Casale.

12:41

8' - Occasione per la Lazio

Erroraccio di Lucumì che favorisce il cross di Isaksen per Immobile che, però, non conclude in maniera precisa. Bravo Skorupski a respingere con i piedi.

12:35

2' - Primo squillo del Bologna

Azione manovrata sulla destra, poi palla a Ferguson che dal limite sgancia il destro: tiro alto.

12:32

1' - Inizia il match tra Lazio e Bologna

Si parte dopo il minuto di silenzio per gli operai morti a Firenze. Lazio in maglia biancoceleste, Bologna con classica divisa rossoblù. All'Olimpico sole pieno e temperatura primaverile. Primo pallone per i ragazzi di Thiago Motta.

12:27

Il ricordo per Sinisa

Lazio-Bologna è anche il match in ricordo di Sinisa Mihajlovic. Ricordo emozionante all'Olimpico anche con la moglie sugli spalti.

12:25

Le parole di Sarri contro la Lega

Il tecnico biancoceleste, a Sky Sport prima del match contro il Bologna, ha criticato il match ravvicinato dopo le fatiche con il Bayern. Qui tutte le sue parole.

12:13

I numeri del Bologna contro la Lazio

Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare contro la Lazio in Serie A, tante volte quante nelle 31 precedenti; tuttavia, l’ultimo clean sheet fuori casa dei rossoblù contro i biancocelesti nella competizione risale al 2 novembre 2009 (0-0).

11:53

I numeri della Lazio contro il Bologna

La Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 21 partite contro il Bologna in Serie A (10V, 8N), anche se le tre sconfitte nel parziale sono arrivate nelle sei sfide più recenti, tra cui uno 0-1 all’andata in questo campionato; gli emiliani potrebbero vincere entrambe le sfide ai biancocelesti in un singolo massimo torneo per la prima volta dal 1996/97, con Renzo Ulivieri in panchina.

11:48

Bologna, la formazione ufficiale

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; El Azzouzi; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

11:43

Il traguardo di Sarri

Sarri oggi centra la centesima presenza sulla panchina della Lazio in Serie A. Il conto dice 51 vittorie, 22 pareggi e 26 sconfitte in quasi tre anni dal suo arrivo. Un quinto posto (Inzaghi aveva chiuso sesto nella stagione precedente), un secondo posto che la Lazio non centrava dal 1999, e ora corre per garantirsi un’altra volta la Champions.

11:34

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

11:30

Lazio, missione Champions all'Olimpico

La Lazio, versione Champions, si gioca la stagione nel giro di 17 giorni: oggi all’ora di pranzo il Bologna all’Olimpico, giovedì il recupero di Torino, lunedì prossimo nuova trasferta a Firenze, l’anticipo di venerdì primo marzo in casa con il Milan e infine il ritorno all’Allianz Arena con il Bayern martedì 5.

Roma - Stadio Olimpico