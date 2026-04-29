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Le prime designazioni di Tommasi: Inter-Parma a Bonacina

Dopo il caso Rocchi, tocca all'ex arbitro decidere i fischietti della prossima giornata di Serie A: tutti i dettagli
17 min
TagsTommasiInter

Era solo questione di tempo: ecco le prime designazioni per il designatore arbitrale ad interim Dino Tommasi. L'ex direttore di gara, chiamato a sostituire Gianluca Rocchi che si è autosospeso a causa dell'inchiesta della procura di Milano, ha scelto gli arbitri per le gare della 35esima giornata del campionato di Serie A. Inter-Parma, gara in programma domenica 3 maggio alle 20.45 a San Siro e che potrebbe assegnare lo scudetto, sarà diretta da Kevin Bonacina di Bergamo. Con lui gli assistenti Preti e Palermo, il quarto ufficiale di gara Massimi e gli arbitri Var Marini e Di Paolo.

Serie A, tutti gli arbitri 

Ad aprire il programma del 35esimo turno Pisa-Lecce che si giocherà venerdì 1 maggio alle 20.45 e che sarà diretta da Marco Guida di Torre Annunziata. Sabato 2 si comincia alle 15 con Udinese-Torino (Giuseppe Mucera di Palermo), poi alle 18 Como-Napoli (Michael Fabbri di Ravenna) e, infine, alle 20.45 Atalanta-Genoa (Ivan Pezzuto di Lecce).

 

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