Le prime designazioni di Tommasi: Inter-Parma a Bonacina

Era solo questione di tempo: ecco le prime designazioni per il designatore arbitrale ad interim Dino Tommasi. L'ex direttore di gara, chiamato a sostituire Gianluca Rocchi che si è autosospeso a causa dell'inchiesta della procura di Milano, ha scelto gli arbitri per le gare della 35esima giornata del campionato di Serie A. Inter-Parma, gara in programma domenica 3 maggio alle 20.45 a San Siro e che potrebbe assegnare lo scudetto, sarà diretta da Kevin Bonacina di Bergamo. Con lui gli assistenti Preti e Palermo, il quarto ufficiale di gara Massimi e gli arbitri Var Marini e Di Paolo.