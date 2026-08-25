Niente Italia neanche tra i pali

E se fosse la stagione dei portieri? È un ruolo che gode di grande storia e piccola cronaca. O comunque, di una cronaca che spesso spingiamo ai margini dei racconti e delle pagelle, a meno che non ne combinino delle grosse: nel bene o nel male. A scorrere le formazioni, si direbbe che la scuola italiana sia in crisi. Lo è. La maggioranza delle squadre, dalle milanesi alle romane, ha scelto lo straniero. A inaugurarne il traffico provvide il Parma, nel 1990, scritturando Claudio Taffarel, un brasiliano. Parma che ha appena ceduto il giapponese Zion Suzuki , marcato stretto dalla Juventus, all’Aston Villa per 35 milioni di euro.

Il migliore dei nostri, Gigio Donnarumma , che Sinisa Mihajlovic catapultò nel Milan all’età di 16 anni e 8 mesi, non abita più qui: dal 2021 a Parigi, dal 2025 al Manchester City. La bacheca del Pallone d’oro indica che solo Lev Jashin lo alzò. Era il 1963: un altro secolo, un altro calcio. Secondi, strada facendo, si sono piazzati Dino Zoff nel 1973 e Gigi Buffon nel 2006; terzi, i tedeschi Oliver Kahn nel 2001 e nel 2002 e Manuel Neuer nel 2014; più il cecoslovacco (allora) Ivo Viktor nel ‘76. Visto che la prima edizione risale al 1956, la tendenza emerge forte e chiara.

Poca Italia tra i pali

Cambiando, la tattica, le trame e l’indotto ne hanno cambiato le funzioni. I motivi? Il mercato globale e l’ascesa dei procuratori; i costi «domestici»; il coraggio che hanno all’estero nel lanciare i giovani; la decadenza dei preparatori; il rapporto piedi-mani fra gioco in senso guardiolesco e parata in senso classico, con gli errori tecnici in perenne agguato (e aumento).

Cesc Fabregas, a Como, ha imposto un francese migrato ad Anversa: Jean Butez. Non un «giaguaro» alla Luciano Castellini, e neppure un Gordon Banks di scuola britannica. Un «impiegato» che timbra il cartellino e smista più pratiche dei colleghi, devoto alla «costruzione dal basso». Crescono, così, i centravanti che lo invidiano. E i bastian contrari che lo aborrono.

Sui corner e sulle punizioni spioventi, il mestiere è diventato una minaccia di patibolo. Per quanto l’altezza e la stazza siano esplose, blocchi e assembramenti al limite del kamasutra scortano e moltiplicano il rischio immane e immanente di tamponamenti bestiali. Persino gli inglesi si stanno interrogando sulla difesa della «specie», dopo che dal 1992 i vincoli inflitti al retro-passaggio avevano cominciato a ridurne - correttamente - i privilegi garantiti dal Vecchio testamento.

I portieri italiani in rampa di lancio in Serie A

Reduce dai travagli del Tottenham, Guglielmo Vicario ci riprova con Madama. Se le maglie delle squadre pesano - e alcune sono più «uguali», senza scomodare «La fattoria degli animali» di George Orwell - la casacca del «fu» numero uno pesa a prescindere. Come hanno ribadito le titubanze di un supplente, Semuel Pizzignacco del Monza, e di un titolare, Lorenzo Palmisani del Frosinone. C’è poi anche un risvolto filosofico. Nemico giurato dei «pugnetti», Zoff non smette di predicare che la «respinta» continua a essere una fuga dalla realtà, mentre la «presa», a terra o in volo, un messaggio di responsabilità. Sarebbe piaciuta ad Albert Camus e Che Guevara, portieri per vocazione o per asma.