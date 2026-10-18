Dove vedere Milan-Atalanta? Sky o Dazn, orario
Trasferta a San Siro per l'Atalanta di Maurizio Sarri, sfida contro il Milan per la settima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le formazioni sono uscite vittoriose dalle sfide europee infrasettiminali: la squadra di Amorim con il poker contro il Salisburgo, i bergamaschi con il 3-1 contro il Pafos in Conference, dove però hanno perso Raspadori.
Milan-Atalanta, l'orario
La sfida tra Milan e Atalanta è in programma per oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Toccherà all'arbitro Chiffi dirigere l'incontro.
Dove vedere Milan-Atalanta in diretta tv
Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Milan-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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