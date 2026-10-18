Sarri: "Calcio? La penso come le curve"

Dove vedere Milan-Atalanta? Sky o Dazn, orario

Sarri in trasferta a San Siro per la settima giornata di campionato: tutte le info per seguire la partita in tv e in streaming, le probabili formazioni
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Pubblicato il 18.10.2026, 09:43

MilanatalantaSerie A

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Trasferta a San Siro per l'Atalanta di Maurizio Sarri, sfida contro il Milan per la settima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le formazioni sono uscite vittoriose dalle sfide europee infrasettiminali: la squadra di Amorim con il poker contro il Salisburgo, i bergamaschi con il 3-1 contro il Pafos in Conference, dove però hanno perso Raspadori.

Milan-Atalanta, l'orario

La sfida tra Milan e Atalanta è in programma per oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Toccherà all'arbitro Chiffi dirigere l'incontro.

 

Quale club ha gli ingaggi più alti? In testa poche sorprese ma la prima italiana è quasi triplicata!
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Dove vedere Milan-Atalanta in diretta tv

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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