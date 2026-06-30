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martedì 30 giugno 2026
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Palestra e il pregiudizio

Conviene esportare il talento e non ingabbiarlo: in Premier ci si misura con un calcio più internazionale
Alessandro F. Giudice
1 min
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Il calcio italiano non ha perso Palestra, l’ha esportato. C’è una differenza ed è sostanziale. Il coro di lamenti che ha accompagnato il suo

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