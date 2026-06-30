Da Umberto a Giovanni

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Dal Circolo Pickwick al Circolo Aniene, e in attesa che “Giovanni” (tassativo chiamarsi per nome, tra generi e generoni) riaccenda il motore di un sistema spento, dall’archivio affiora un’orazione (diciamo così) di Umberto Agnelli. Risale al 1959, a quando era presidente della Sblocca tutta l'intervista esclusiva - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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