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martedì 30 giugno 2026
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Da Umberto a Giovanni

Quando nel 1959 un 25enne presidente dalla Federazione sottolineò i problemi del calcio italiano, che ricordano tanto quelli di oggi
Roberto Beccantini
1 min
TagsItalia
Italia

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Dal Circolo Pickwick al Circolo Aniene, e in attesa che “Giovanni” (tassativo chiamarsi per nome, tra generi e generoni) riaccenda il motore di un sistema spento, dall’archivio affiora un’orazione (diciamo così) di Umberto Agnelli. Risale al 1959, a quando era presidente della

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