Como, già virtuale la qualificazione ai playoff: il capolavoro di Cesc

Già virtuale la qualificazione ai playoff, l’assalto al cielo proseguirà negli ultimi tre giri di calendario: Betis, Psg e Barcellona. Paura di nessuno, rispetto di tutti, consapevolezza della propria forza: questo è il capolavoro di Cesc. Come non strabuzzare gli occhi, di fronte a una squadra che onora il nostro calcio in un modo così pimpante nella massima competizione europea. La sua statura si misura anche nella circostanza greca, decisamente più complicata del previsto. Soprattutto nel primo tempo, quando l’Aek è riuscita a imbrigliare lo spumeggiante gioco di Fabregas con una tattica accorta, riuscendo a chiudere molti spazi alla manovra verticale degli avversari. I quali hanno avuto il merito né di demordere né tantomeno si sono lasciati prendere dal nervosismo perché non riuscivano a passare. Così, la partita è stata decisa dalla prima magia sul Lago dell’ottimo Luis Milla Manzanares, 32 anni, spagnolo, ex colonna del Getafe, acquistato per 6 milioni di euro l’estate scorsa.