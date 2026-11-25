Senza limiti
Lassù, nel gotha della Champions League c’è questo grande EuroComo, senza limiti e confini, senza tema di alimentare i sogni dei suoi tifosi. Dopo i 4 gol al Lipsia, i 4 al Manchester United e i 9 passi nella storia mossi a Lens, anche lo scorbutico Aek si è arreso ai lariani che hanno colto la quarta vittoria su cinque. Ora, a metà del guado nel quinto turno, sono clamorosamente terzi nella classifica della Phase League, alle spalle del Real Madrid e del Psg campione in carica.
Como, già virtuale la qualificazione ai playoff: il capolavoro di Cesc
Già virtuale la qualificazione ai playoff, l’assalto al cielo proseguirà negli ultimi tre giri di calendario: Betis, Psg e Barcellona. Paura di nessuno, rispetto di tutti, consapevolezza della propria forza: questo è il capolavoro di Cesc. Come non strabuzzare gli occhi, di fronte a una squadra che onora il nostro calcio in un modo così pimpante nella massima competizione europea. La sua statura si misura anche nella circostanza greca, decisamente più complicata del previsto. Soprattutto nel primo tempo, quando l’Aek è riuscita a imbrigliare lo spumeggiante gioco di Fabregas con una tattica accorta, riuscendo a chiudere molti spazi alla manovra verticale degli avversari. I quali hanno avuto il merito né di demordere né tantomeno si sono lasciati prendere dal nervosismo perché non riuscivano a passare. Così, la partita è stata decisa dalla prima magia sul Lago dell’ottimo Luis Milla Manzanares, 32 anni, spagnolo, ex colonna del Getafe, acquistato per 6 milioni di euro l’estate scorsa.
Milla, l'ennesima conferma delle abilità di Ludi
L’ennesima conferma dell’abilità di Carlalberto Ludi nell’andare a prendere i giocatori giusti piazzandoli al posto giusto sullo scacchiere del Golden Boy che siede in panchina. Milla, a giudicare dalla sua esultanza in stile golfista, ha avuto il merito di mandare in buca il Como con quel destro di qualità che ha infilato Strakosha e ha sbloccato i suoi. A quel punto e, ancora una volta, Nico Paz si è preso tutta la scena, colpendo pure il palo. Chi ama il calcio non può che ammirare l’erede designato di Messi, sempre più leader, sempre più brillante quando sciorina il bagaglio tecnico di primo della classe. C’è ancora più gusto a vincere in Champions League anche quando si fa fatica. Questo Como sa lottare tanto quanto sa dare spettacolo. L’Europa se n’è accorta. Eccome se se n’è accorta.
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