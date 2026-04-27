Fiorentina, che fatica fare gol

Un altro punto verso la salvezza. Per la Fiorentina sono nove in più della terz’ultima, la Cremonese, a quattro partite dalla fine del campionato. È vero che il calendario da ora al 24 maggio non è proprio agevole, ma per rischiare la retrocessione i viola devono perderne quattro su quattro e la Cremonese vincerne tre e pareggiarne una. Questi sono i conti. Però dentro la partita contro il Sassuolo c’è stato