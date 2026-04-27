Fiorentina, che fatica fare gol

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Un altro punto verso la salvezza. Per la Fiorentina sono nove in più della terz’ultima, la Cremonese, a quattro partite dalla fine del campionato. È vero che il calendario da ora al 24 maggio non è proprio agevole, ma per rischiare la retrocessione i viola devono perderne quattro su quattro e la Cremonese vincerne tre e pareggiarne una. Questi sono i conti. Però dentro la partita contro il Sassuolo c’è stato
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS