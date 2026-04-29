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mercoledì 29 aprile 2026
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Franchi, perde solo la gente

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Il paradosso finale sulla ricostruzione dello stadio: il commento di Alberto Polverosi
Alberto Polverosi
1 min
TagsFiorentinaFranchi
Fiorentina

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Tutte le notizie sulla squadra

E così siamo arrivati all’inevitabile paradosso finale. La Fiorentina ha dichiarato ufficialmente di essere disposta a investire 55 milioni di euro, la metà esatta dei 110 che ancora mancano, per completare il rifacimento dello stadio “Artemio Franchi”, ponendo alcune condizioni, come il controllo dei costi, la chiarezza e la certezza sui tempi di completamento, la consegna del cantiere al termine della fase 1 e la

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