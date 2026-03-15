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domenica 15 marzo 2026
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Inter, limiti di velocità

Leggi il commento sulla situazione in casa nerazzurra dopo il pareggio contro l'Atalanta
Alberto Polverosi
1 min
TagsInter
Inter

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Tutte le notizie sulla squadra

E se stasera il Milan vince... Se stasera vince, accorcia ancora sull’Inter, arriva a -5 e insomma un pizzico di sale su questa coda di campionato ce lo mette. Anche perché l’Inter sta rallentando non solo in classifica, ma pure sul campo come aveva fatto capire nel derby e come ha confermato ieri contro l’Atalan

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