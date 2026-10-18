Partita doppia

Solito schiaffone, solita reazione, solita rimonta. Ormai è un classico, bisogna abituarsi. Cos’ha l’Inter in testa non si sa, a Bologna per la sesta volta in questa stagione è andata sotto di un gol e per riprendere la partita ha dovuto fare come al solito il doppio della fatica. Fino alla rete di Thuram, la squadra campione d’Italia era rimasta nello spogliatoio di San Siro a rimuginare sulla batosta di Champions. I riflessi della sconfitta col Bruges la stavano frenando, giocava un calcio non da Inter, manovra compassata, atteggiamento timoroso, passaggi scontati, spesso imprecisi e la solita morbidezza in difesa. Anzi, la solita palla persa, stavolta da Luis Henrique, che ha portato il Bologna in vantaggio. Un tempo con un disagio evidente, sotto l’aspetto fisico, tecnico, tattico, ma soprattutto mentale. Poi è cambiato tutto, l’Inter è tornata l’Inter e con la forza e la ricchezza della sua panchina ha ribaltato la partita. Il Bologna è esistito per un tempo, poi ha fatto un passo indietro, anzi due, anzi tre, è rimasto schiacciato e per mettere il naso fuori dalla sua metà campo ha dovuto aspettare il 2-1 di Carlos Augusto.