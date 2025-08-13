Juve-Juve Next Gen diretta: segui l'amichevole in famiglia dei bianconeri LIVE

Come ogni anno si rinnova quello che in casa Juve è un appuntamento con la tradizione e l'occasione per presentarsi ai tifosi prima del via della stagione. Ecco così che oggi (13 agosto, ore 18:30) la Juve di Igor Tudor sfiderà la formazione Next Gen all'Allianz Stadium, nella classica sgambata in famiglia che era tanto cara all'avvocato Gianni Agnelli e che una volta veniva disputata a Villar Perosa. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
18:27
Viene presentata la nuova Juve: applausi dai tifosi
All'Allianz Stadium, prima della sfida contro la next Gen, è il momento della presentazione della nuova Juve di Igor Tudor: i calciatori vengono chiamati uno ad uno dallo speaker ed entrano in campo tra gli applausi dei tifosi bianconeri presenti sugli spalti dello Stadium.
18:25
Tutto pronto all'Allianz Stadium per la sfida tra Juve e Next Gen
Tutto pronto all'Allianz Stadium per la tradizionale amichevole in famiglia tra la Juve e la formazione Next Gen: il via è fissato per le ore 18:30.
18:19
18:13
18:06
La Juve già in campo per il riscaldamento
La Juve di Igor Tudor ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium e da qualche minuto ha iniziato il riscaldamento in vista dell'amichevole in famiglia contro la Juve Next Gen.
18:02
17:53
Le scelte di Brambilla: la formazione ufficiale della Next Gen
Ecco la formazione ufficiale della Next Gen, scelta da Brambilla per il test in famiglia contro la prima squadra:
JUVE NEXT GEN: Mangiapoco, Scaglia, Pedro Felipe, Tavicchia, Pietrelli, Faticanti, Owusu, Cudrig, Adzic, Vacca, Guerra. All. Brambilla
A disp.: Huli, Fuscaldo, Macca, Ngana, Puczka, Anghelè, Amaradio, Gonzalez, Di Biase, Savio, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Deme, Florea, Martinez Crous, Perotti, Turco, Cerri.
17:49
La formazione ufficiale scelta da Tudor: titolare Vlahovic
Questa la formazione ufficiale scelta da Tudor per il test in famiglia tra la sua Juve e la Juve Next Gen:
JUVE (3-4-2-1): Pinsoglio; Gatti, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Kostic; Miretti, Douglas Luiz; Vlahovic. All. Tudor
A disp.: Di Gregorio, Locatelli, Conceicao, Yildiz, Arthur, Kalulu, Thuram, Joao Mario, Cambiaso, David, Djalo, Rouhi, Mancini, Ventre.
17:41
17:30
Next Gen, la lista dei convocati di Brambilla
Questa la lista dei giocatori della Next Gen convocati da Massimo Brambilla in vista del test in famiglia con la prima squadra della Juve:
4 De Jesus Gomes
5 Macca
6 Ngana
7 Puczka
8 Owusu
10 Anghelé
11 Amaradio
12 Huli
13 Gonzalez
14 Di Biase
15 Savio
16 Faticanti
17 Guerra
19 Vacca
20 Pugno
21 Crapisto
22 Mangiapoco
23 Scaglia
24 Van Aarle
26 Pagnucco
27 Deme
29 Fuscaldo
30 Florea
31 Martinez Crous
32 Turicchia
33 Perotti
34 Turco
35 Cerri
36 Pietrelli
41 Cudrig
45 Adzic
17:23
I convocati di Tudor per il test in famiglia
I convocati di Igor Tudor per l'amichevole contro la Next Gen:
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Nico Gonzalez
12 Arthur
15 Kalulu
16 McKennie
18 Kostic
19 Thuram
21 Miretti
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
26 Douglas Luiz
27 Cambiaso
29 Di Gregorio
30 David
33 Djalo
40 Rouhi
44 Mancini
45 Ventre
17:15
Juve-Juve Next Gen: dove vederla in tv e in streaming
