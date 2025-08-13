Juve-Juve Next Gen diretta: segui l'amichevole in famiglia dei bianconeri LIVE

Come ogni anno si rinnova quello che in casa Juve è un appuntamento con la tradizione e l'occasione per presentarsi ai tifosi prima del via della stagione. Ecco così che oggi (13 agosto, ore 18:30) la Juve di Igor Tudor sfiderà la formazione Next Gen all'Allianz Stadium, nella classica sgambata in famiglia che era tanto cara all'avvocato Gianni Agnelli e che una volta veniva disputata a Villar Perosa. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

18:27

Viene presentata la nuova Juve: applausi dai tifosi

All'Allianz Stadium, prima della sfida contro la next Gen, è il momento della presentazione della nuova Juve di Igor Tudor: i calciatori vengono chiamati uno ad uno dallo speaker ed entrano in campo tra gli applausi dei tifosi bianconeri presenti sugli spalti dello Stadium.

18:25

Tutto pronto all'Allianz Stadium per la sfida tra Juve e Next Gen

Tutto pronto all'Allianz Stadium per la tradizionale amichevole in famiglia tra la Juve e la formazione Next Gen: il via è fissato per le ore 18:30.

18:19

18:13

18:06

La Juve già in campo per il riscaldamento

La Juve di Igor Tudor ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium e da qualche minuto ha iniziato il riscaldamento in vista dell'amichevole in famiglia contro la Juve Next Gen.

18:02

17:53

Le scelte di Brambilla: la formazione ufficiale della Next Gen

Ecco la formazione ufficiale della Next Gen, scelta da Brambilla per il test in famiglia contro la prima squadra:

JUVE NEXT GEN: Mangiapoco, Scaglia, Pedro Felipe, Tavicchia, Pietrelli, Faticanti, Owusu, Cudrig, Adzic, Vacca, Guerra. All. Brambilla

A disp.: Huli, Fuscaldo, Macca, Ngana, Puczka, Anghelè, Amaradio, Gonzalez, Di Biase, Savio, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Deme, Florea, Martinez Crous, Perotti, Turco, Cerri.

17:49

La formazione ufficiale scelta da Tudor: titolare Vlahovic

Questa la formazione ufficiale scelta da Tudor per il test in famiglia tra la sua Juve e la Juve Next Gen:

JUVE (3-4-2-1): Pinsoglio; Gatti, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Kostic; Miretti, Douglas Luiz; Vlahovic. All. Tudor

A disp.: Di Gregorio, Locatelli, Conceicao, Yildiz, Arthur, Kalulu, Thuram, Joao Mario, Cambiaso, David, Djalo, Rouhi, Mancini, Ventre.

17:41

17:30

Next Gen, la lista dei convocati di Brambilla

Questa la lista dei giocatori della Next Gen convocati da Massimo Brambilla in vista del test in famiglia con la prima squadra della Juve:

4 De Jesus Gomes

5 Macca

6 Ngana

7 Puczka

8 Owusu

10 Anghelé

11 Amaradio

12 Huli

13 Gonzalez

14 Di Biase

15 Savio

16 Faticanti

17 Guerra

19 Vacca

20 Pugno

21 Crapisto

22 Mangiapoco

23 Scaglia

24 Van Aarle

26 Pagnucco

27 Deme

29 Fuscaldo

30 Florea

31 Martinez Crous

32 Turicchia

33 Perotti

34 Turco

35 Cerri

36 Pietrelli

41 Cudrig

45 Adzic

17:23

I convocati di Tudor per il test in famiglia

I convocati di Igor Tudor per l'amichevole contro la Next Gen:

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Nico Gonzalez

12 Arthur

15 Kalulu

16 McKennie

18 Kostic

19 Thuram

21 Miretti

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

30 David

33 Djalo

40 Rouhi

44 Mancini

45 Ventre

17:15

Allianz Stadium, Torino