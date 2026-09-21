Il momento di dire basta
Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport - Stadio
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A chi ha mostrato le spalle al campo durante il minuto di raccoglimento per Mazzola e si è giustificato ricordando i vergognosi striscioni e cori contro i 39 morti dell'Heysel, Scirea e Pessotto dico che c'è un momento in cui diventa necessario interrompere questo vomitevole circuito di inciviltà e violenza; sì, è violenza.
Il primo che lo fa ha vinto. Niente di più.
(Da Instagram @ivan.zazzaroni)
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