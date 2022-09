Milan, allenamento con vista Salisburgo

Allenamento al sapore di Champions oggi per il Milan. Se è vero che è ancora tanta l'euforia per la vittoria nel derby, è altrettanto certo che la squadra è già concentrata sull'esordio in Coppa, in programma martedì sera a Salisburgo. Tra l'altro, oggi a Milanello si è trattato di una seduta speciale perché è arrivato a far visita alla squadra anche il proprietario Gerry Cardinale.