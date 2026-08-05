Seguendo la diretta - giustamente esterna alla funzione - del funerale di Baresi e ascoltando il coro dei tifosi “Un capitano/c’è solo un capitano”, ho pensato a quanto sarebbe bello se il ricordo di Franco e la sua grandezza non venissero confinati dentro un premio, un’amichevole, un torneo di prestigio, una curva dedicata; insomma, se la sua inimitabilità continuasse a vivere nel cuore di chi l’ha amato e ammirato quando giocava.