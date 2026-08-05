L'amore che non muore
Seguendo la diretta - giustamente esterna alla funzione - del funerale di Baresi e ascoltando il coro dei tifosi “Un capitano/c’è solo un capitano”, ho pensato a quanto sarebbe bello se il ricordo di Franco e la sua grandezza non venissero confinati dentro un premio, un’amichevole, un torneo di prestigio, una curva dedicata; insomma, se la sua inimitabilità continuasse a vivere nel cuore di chi l’ha amato e ammirato quando giocava.
Baresi non ha bisogno di celebrazioni di facciata e di luce: non gli piacevano né le une, né l’altra. Aveva realizzato il suo sogno: diventare un calciatore ed è andato addirittura oltre, rendendosi campione e modello di comportamento.
L’unicità del capitano merita davvero qualcosa di molto speciale: restare pensiero costante, il più nobile e genuino.
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