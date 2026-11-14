Milan e Cardinale, piano americano

Gerry Cardinale sembra intenzionato a mettere radici a Milano . L’annuncio della nascita di Milan Sports & Entertainment – la holding che, si legge nel comunicato, riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nello sport, nelle infrastrutture e nell’intrattenimento – è molto più di una semplice riorganizzazione societaria. Significa anzitutto che Milano diventa centrale nella galassia RedBird ,che gestisce asset per oltre 21 miliardi di dollari tra cui la partecipazione in Skydance, il colosso nato dalla fusione tra Paramount e Warner Bros con dentro CBS, CNN, HBO Max, Paramount+ e molto altro. Al centro di RedBird c’è quindi la città di Milano, e al centro di MS&E ci saranno il Milan e il nuovo Generali Stadium. Non a caso il comunicato parla espressamente di «investimento di lungo periodo». Con buona pace delle ricorrenti voci di disimpegno, di arabi alle porte e di una ricerca spasmodica di soci, il patron rossonero – sempre più coinvolto nelle vicende sportive del club – vuole una struttura fatta per durare.

L’altra notizia è che alla guida della nuova società (che non sembra una semplice holding ma un hub operativo) arriva Brett Yormark, nome pesante dello sport americano: in Italia a molti dirà poco, ma negli USA la sua nomina ha già fatto rumore. Yormark è il commissioner della Big 12, una delle grandi conference dello sport universitario americano: 16 college che si affrontano nel football e nel basket, ma non solo, e che vendono insieme i diritti tv. Il commissioner è una figura senza equivalenti nel sistema italiano: non è un presidente di Lega, che ha poteri molto più limitati, né un presidente federale, ma un vero e proprio amministratore delegato. Yormark ha costruito la sua carriera tra sport e intrattenimento – due mondi che in America marciano insieme – e soprattutto nella valorizzazione dei diritti, su entrambi i fronti.

Alla Big 12 ha chiuso con ESPN e Fox il contratto per i diritti media fino al 2031. Prima era stato direttore operativo di Roc Nation, società fondata da Jay-Z che, oltre a essere un’etichetta discografica, gestisce artisti di primissimo piano, da Rihanna a Shakira. Grazie all’accordo con la NFL, Roc Nation decide in pratica chi si esibisce ogni anno nell’intervallo del Super Bowl: da Jennifer Lopez a The Weeknd, da Kendrick Lamar a Bad Bunny. Ma per il Milan conta soprattutto un altro capitolo: per quattordici anni Yormark ha guidato i Brooklyn Nets e il Barclays Center, l’arena che ha contribuito a portare a Brooklyn, chiudendo con Barclays un contratto di naming rights da record e trasformandola in una delle principali destinazioni per concerti ed eventi dal vivo: proprio ciò che RedBird vuole fare con il Generali Stadium.

L’arrivo di un manager del suo calibro fa pensare che Milan S&E sarà centrale nella strategia di RedBird. In concreto, l’attuale ad Massimo Calvelli si concentrerà probabilmente sul club, mentre la nuova società avrà respiro internazionale e capacità di generare intrattenimento senza eguali in Italia, con il compito di sviluppare le infrastrutture necessarie a elevare la qualità del prodotto: dalla nuova società di hospitality (ristorazione, merchandising, suite premium) al tennis, dove Milano punta a ritagliarsi un ruolo internazionale. Soprattutto se l’NBA sbarcherà in Europa: il comunicato cita la possibilità di una franchigia milanese, e il riferimento ai terreni di San Donato, di proprietà del Milan e destinati a diventare un nuovo polo per lo sport e gli eventi, non sembra casuale.