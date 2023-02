Napoli, cosa faceva Giuntoli quando è nato Kvaratskhelia

Vestiva la maglia del Savona, in Serie D, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, quando nasceva in Georgia Khvicha Kvaratskhelia. Era il 2001. Ventinove anni di differenza per i due che oggi festeggiano insieme il compleanno. Ci ha già pensato il Napoli, per cominciare, con un doppio post sui social. Ventidue anni il talento azzurro, cinquantuno il dirigente che ha permesso alla squadra di ritrovarsi in vetta riducendo il monte ingaggi con l'addio dei big storici e l'arrivo di calciatori giovani e meno noti, come Kvara, o Kim, che si sono rivelati subito all'altezza.