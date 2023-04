Diretta Milan-Napoli: ora LIVE la partita di oggi

L'allenatore rossonero ha parlato ai microfoni di Amazon Prime: "Non sento il peso della partita, ma è chiaro che rappresentiamo un grande club che ha fatto la storia in questa competizione . Cercheremo di onorarla al meglio. Ho detto ai ragazzi di giocare con grande lucidità e cuore . Sanno benissimo qual è il loro percorso, sicuramente l'approccio e la determinazione saranno di alto livello ".

20:30

Giuntoli: "Non ci aspettavamo di essere così forti"

Il direttore sportivo degli azzurri ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Forti sì, ma cosi forse non ce lo aspettavamo nemmeno noi. Contavamo sicuramente di essere competitivi a questo punto della stagione. Le dichiarazioni non erano da sbruffoni. Futuro? In questo momento parlare di mercato mi sembra prematuro e nemmeno corretto. Non pensiamo a domani, pensiamo a stasera. Abbiamo scritto un piccolo pezzo di storia, vogliamo continuare".

20:25

Milan-Napoli, dal Messico per Lozano

Una famiglia è arrivata dal Messico per assistere al match di San Siro e tifare per Hirving Lozano.