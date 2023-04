Napoli, diretta Spalletti: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

Aggiorna

NAPOLI - Secondo round, in realtà in stagione è già il quarto. Napoli e Milan sono pronti a incrociarsi ancora, sale l'attesa per il ritorno dei quarti di Champions League che mette in palio l'accesso alla semifinale: si riparte dall'1-0 dei rossoneri. Luciano Spalletti in conferenza stampa presenterà la sfida contro Pioli: segui in diretta le sue parole.

17:55 A breve la conferenza Tra pochi minuti comincerà la conferenza stampa congiunta di Luciano Spalletti e Juan Jesus per presentare Napoli-Milan di Champions. 17:40 Pioli: "Abbiamo un piccolo vantaggio" Pioli ha anticipato Spalletti e ha parlato ai microfoni di Milan Tv: "La fiducia c'è tutta e ci deve essere, non perché li abbiamo già battuti ma perché siamo consapevoli delle nostre qualità, conosciamo le nostre situazioni, il nostro modo di giocare. Scenderemo in campo con grandissima fiducia. Ci siamo presi un piccolissimo vantaggio ma il Napoli, quest'anno in Champions, ha segnato una media di almeno tre gol nelle gare casalinghe contro avversari come Eintracht, Rangers, Ajax e Liverpool. Sarà tutta una qualificazione da conquistarsi, meritarsi, e sicuramente giocando una partita di altissimo livello. Saremo motivatissimi, concentratissimi e determinatissimi a raggiungere il passaggio del turno. Ci aspettiamo un ambiente completamente diverso rispetto all'ultima volta in campionato, ne siamo consapevoli, ma questi ambienti ti danno grande motivazione e grande carica. Come ogni partita farà storia a sé. Sarà una gara esaltante, di alto livello in termini di qualità, determinazione, intensità, parliamo della possibilità di arrivare in semifinale di Champions".

17:30 Quando il Napoli ha perso l'andata poi... Il Napoli è stato eliminato nelle ultime 10 sfide a eliminazione diretta in competizioni europee UEFA dopo aver perso la gara di andata; l’ultima volta in cui i partenopei hanno superato il turno dopo essere stati sconfitti all'andata risale ai quarti di finale di Coppa UEFA 1988-89, contro la Juventus: in quel caso ribaltarono il 2-0 del primo match per vincere con un risultato complessivo di 3-2 (in quella stagione vinsero poi il trofeo). 17:15 Juan Jesus con Spalletti Dovrebbe essere Juan Jesus il giocatore che affiancherà Spalletti durante la conferenza stampa. 17:00 A che ora inizia la conferenza Spalletti parlerà dallo stadio Diego Armando Maradona alla vigilia di Napoli-Milan di Champions League: la conferenza stampa prenderà il via alle ore 18.

Stadio Maradona - Napoli

