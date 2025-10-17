Conte diretta prima di Torino-Napoli: segui la conferenza stampa LIVE

Dopo la pausa per le partite delle nazionali, torna in campo la Serie A e il Napoli . La squadra di Conte riparte da prima in classifica, con gli stessi punti della Roma, dopo la vittoria casalinga in rimonta contro il Genoa. Gli azzurri affronteranno il Torino di Marco Baroni in trasfert: fischio d'inizio in programma sabato alle 18 . Alla vigilia, Antonio Conte presenta la sfida in conferenza stampa : tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

14:40

Juan Jesus: "100 presenze con il Napoli? Spero di continuare questa storia"

Torna Buongiorno, ma Juan Jesus rimane una pedina importantissima per Conte. Il brasiliano, protagonista di entrambi gli ultimi due scudetti vinti dal Napoli, ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze con gli azzurri: "Napoli è casa mia".

14:30

Hojlund in stato di grazia

Tre gol in due partite con la nazionale danese, tre nelle ultime due partite con il Napoli: Rasmus Hojlund è in uno stato di forma fenomenale e può raggiungere un risultato che in carriera ha conquistato una sola volta.

14:20

Torino-Napoli, Buongiorno e Politano verso la convocazione

Nell'avvicinamento alla sfida contro il Torino, arrivano buone notizie per il Napoli: Buongiorno e Politano potrebbero essere a disposizione di Conte. La situazione.

14:10

Simeone: "Conte? Quel giorno a Napoli con la grandine..."

A Torino, il Napoli incontrerà di nuovo una vecchia conocenza degli ultimi due scudetti vinti, ovvero Giovanni Simeone. L'attaccante, oggi con i granata, ha raccontato un aneddoto esilarante con Conte: ecco cosa ha detto.

14:00

La conferenza di Conte

Antonio Conte presenta la sfida in trasferta contro il Torino nella consueta conferenza stampa pre partita: inizio della conferenza in programma per le 15 al Training Center di Castel Volturno.

Napoli Training Center - Castel Volturno