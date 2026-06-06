Matt Rizzetta svela il progetto UGP per acquisire il Napoli: “Trattativa con De Laurentiis? Mi ha risposto così...”

La UDG, Underdog Global Partners, è concretamente interessata ad acquistare il Napoli . A confermarlo è stato il fondatore e managing partner del fondo statunitense, Matt Rizzetta che, intervenendo nel podcast di Bloomberg "Business of Soccer", ha dichiarato: "Subito dopo aver acquistato l'asset del Napoli Basket è diventato evidente che c'era una mossa più grande per creare qualcosa che io e i miei partner non avevamo immaginato: unire il basket e il calcio ; creare una potenza di piattaforma multi-sport a Napoli".

Rizzetta: "L'idea è creare una potenza di piattaforma multi-sport a Napoli"

Nelle scorse settimane Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato già una prima offerta del gruppo guidato da Rizzetta, presidente del Napoli Basket dallo scorso giugno. Rizzetta ha raccontato: "Mentirei se dicessi che questa era la nostra visione fin dal primo giorno. Dopo aver acquistato il Napoli Basket è diventato evidente che esisteva un'opportunità molto più grande di quanto io e i miei partner avessimo immaginato. E cioè unire il basket, il calcio, gli altri sport e creare questa potenza di piattaforma multi-sport a Napoli. Posso darvi tutti i dati sul perché penso che Napoli sia nella mia mente una delle città e dei marchi più unici e preziosi al mondo. Stavamo guardando a questo e dicendo: okay, abbiamo questa squadra di basket, c'è un'arena in costruzione. Il club numero uno in questa città è la squadra di calcio, festeggerà Il suo centenario nella prossima stagione. Ovviamente Maradona ha giocato li. È una città con una sola squadra, il che penso sia molto interessante".

Rizzetta: "A Napoli c'è solo il Napoli e mi piace questa idea"

Rizzetta ha poi aggiunto: "Londra ha tipo 20 squadre. Madrid ha diverse squadre, l'Atletico e il Real ovviamente sono i principali inquilini in quella città. Milano ha l'Inter e il Milan; Roma ha la Lazio e la Roma. Napoli ha una sola squadra. Solo il Napoli. Quindi, mi piaceva l'idea, ci piaceva l'idea in UGP di fondere tutti quegli asset insieme. Se guardassi dal lato commerciale delle cose, se guardi alle franchigie di calcio nel mondo, tre delle prime quattro sono piattaforme multi-sport. Il Madrid è il numero uno, penso che il Manchester United sia il numero due, e poi il terzo e il quarto erano il Barcellona e il Bayern. Stavamo guardando a tutto questo dicendo: immagina se avessimo questa plattaforma multi-sport! Abbiamo già la squadra di basket, abbiamo un'arena dietro, prendiamo la squadra di calcio e poi, ovviamente, parleremmo di investire in modo significativo nello stadio, nelle infrastrutture e in tutta quella roba dietro. Abbiamo pensato che da un giorno all'altro ci saremmo trovati a guardare uno dei primi 10, 15 marchi di calcio più preziosi".

Rizzetta: "Napoli ha una comunità internazionale massiccia"

Rizzetta ha proseguito: "Napoli ha una comunità internazionale massiccia. Napoli, che ci crediate o no, è solo la quinta città più popolosa di napoletani al mondo. Pensateci. E ci sono 4 milioni di persone a Napoli. Non è che sia una città minuscola".

"Ma se guardi a San Paolo, Buenos Aires, ci sono in realtà, quattro città nel mondo che hanno più napoletani di quanti ce ne siano a Napoli, e Napoli ha 4 milioni di persone che vivono li. Quindi, questo giusto per darvi un'idea di che tipo di potenziale internazionale sentivamo avesse quel marchio".