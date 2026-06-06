Matt Rizzetta svela il progetto UGP per acquisire il Napoli: “Trattativa con De Laurentiis? Mi ha risposto così...”
La UDG, Underdog Global Partners, è concretamente interessata ad acquistare il Napoli. A confermarlo è stato il fondatore e managing partner del fondo statunitense, Matt Rizzetta che, intervenendo nel podcast di Bloomberg "Business of Soccer", ha dichiarato: "Subito dopo aver acquistato l'asset del Napoli Basket è diventato evidente che c'era una mossa più grande per creare qualcosa che io e i miei partner non avevamo immaginato: unire il basket e il calcio; creare una potenza di piattaforma multi-sport a Napoli".
Rizzetta: "L'idea è creare una potenza di piattaforma multi-sport a Napoli"
Nelle scorse settimane Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato già una prima offerta del gruppo guidato da Rizzetta, presidente del Napoli Basket dallo scorso giugno. Rizzetta ha raccontato: "Mentirei se dicessi che questa era la nostra visione fin dal primo giorno. Dopo aver acquistato il Napoli Basket è diventato evidente che esisteva un'opportunità molto più grande di quanto io e i miei partner avessimo immaginato. E cioè unire il basket, il calcio, gli altri sport e creare questa potenza di piattaforma multi-sport a Napoli. Posso darvi tutti i dati sul perché penso che Napoli sia nella mia mente una delle città e dei marchi più unici e preziosi al mondo. Stavamo guardando a questo e dicendo: okay, abbiamo questa squadra di basket, c'è un'arena in costruzione. Il club numero uno in questa città è la squadra di calcio, festeggerà Il suo centenario nella prossima stagione. Ovviamente Maradona ha giocato li. È una città con una sola squadra, il che penso sia molto interessante".
Rizzetta: "A Napoli c'è solo il Napoli e mi piace questa idea"
Rizzetta ha poi aggiunto: "Londra ha tipo 20 squadre. Madrid ha diverse squadre, l'Atletico e il Real ovviamente sono i principali inquilini in quella città. Milano ha l'Inter e il Milan; Roma ha la Lazio e la Roma. Napoli ha una sola squadra. Solo il Napoli. Quindi, mi piaceva l'idea, ci piaceva l'idea in UGP di fondere tutti quegli asset insieme. Se guardassi dal lato commerciale delle cose, se guardi alle franchigie di calcio nel mondo, tre delle prime quattro sono piattaforme multi-sport. Il Madrid è il numero uno, penso che il Manchester United sia il numero due, e poi il terzo e il quarto erano il Barcellona e il Bayern. Stavamo guardando a tutto questo dicendo: immagina se avessimo questa plattaforma multi-sport! Abbiamo già la squadra di basket, abbiamo un'arena dietro, prendiamo la squadra di calcio e poi, ovviamente, parleremmo di investire in modo significativo nello stadio, nelle infrastrutture e in tutta quella roba dietro. Abbiamo pensato che da un giorno all'altro ci saremmo trovati a guardare uno dei primi 10, 15 marchi di calcio più preziosi".
Rizzetta: "Napoli ha una comunità internazionale massiccia"
Rizzetta ha proseguito: "Napoli ha una comunità internazionale massiccia. Napoli, che ci crediate o no, è solo la quinta città più popolosa di napoletani al mondo. Pensateci. E ci sono 4 milioni di persone a Napoli. Non è che sia una città minuscola".
"Ma se guardi a San Paolo, Buenos Aires, ci sono in realtà, quattro città nel mondo che hanno più napoletani di quanti ce ne siano a Napoli, e Napoli ha 4 milioni di persone che vivono li. Quindi, questo giusto per darvi un'idea di che tipo di potenziale internazionale sentivamo avesse quel marchio".
Rizzetta su De Laurentiis: "Ha trasformato il Napoli in uno dei primi 30 marchi di calcio più preziosi al mondo"
Rizzetta ha spiegato: "Abbiamo passato sei mesi a conoscere la famiglia De Laurentiis, per la quale ho così tanto rispetto. Aurelio De Laurentiis ha comprato il club circa vent'anni fa dal fallimento e ora lo ha trasformato in uno dei primi trenta marchi di calcio più preziosi al mondo, un contendente fisso alla Champions League. Sono andato li a parlare con lui senza alcun interesse egoistico all'epoca. Ho detto solo: se c'è un'opportunità per noi di collaborare, noi abbiamo la squadra di basket, voi avete la squadra di calcio... E poi le conversazioni ovviamente si sono evolute e materializzate e si sono trasformate in qualcosa di più serio. Ovviamente non posso parlarne troppo, ma vedremo come andrà. Tornando alle conversazioni con la famiglia De Laurentiis per il Napoli, le nostre conversazioni sono iniziate sull'eredità. Quando prendi un club, e l'ho visto a Campobasso, l'ho visto ora nel Napoli Basket, ci versi il cuore e l'anima come operatore e presidente in questi club. Sono 25 ore al giorno, sono otto giorni alla settimana, sono 365 giorni.. Letteralmente stai lavorando più di quanto avresti mai creduto di poter lavorare. E quindi capisco che l'importanza sia l'eredità e questo è stato davvero un punto cruciale della maggior parte delle nostre conversazioni iniziali: come troviamo potenzialmente un'eredità per te? Avendo preso questo club nel 2004 dal fallimento e avendolo costruito fino a dove si trova ora, lui non può semplicemente venderlo a un fondo qualsiasi che dirà: 'Guarda, tra cinque anni questa cosa varrà X e la rivenderemo'".
Rizzetta: "De Laurentiis mi ha detto che se il Napoli verrà mai ceduto sarà alla persona giusta"
Rizzetta ha inoltre rivelato: "De Laurentiis mi ha detto: 'Matt, ho una responsabilità verso 100 milioni di napoletani in tutto il mondo, la maggior parte dei quali sono sostenitori del Napoli e tifosi del Napoli. Se questo club verrà mai ceduto, deve essere ceduto alla persona giusta'. Quindi, da parte mia, ho sentito una grande, un profondo senso di responsabilita nel dimostrare che sono motivato e posso portare questo club nel futuro, e posso fare tutto ciò che onora la tradizione e l'eredità che lui ha costruito. Posso anche aggiungere magari un livello di innovazione e di attrattiva internazionale per il club su cui forse non si è concentrato per un motivo o per l'altro. E ancora, alla fine della giornata, più ricavi significano più investimenti nel club. Più investimenti nel club significano un prodotto più competitivo. Quindi, non stiamo parlando di distribuzioni di capitale e non stiamo parlando di dividendi. Stiamo parlando di aumentare la nostra base di ricavi, il che ci metterà in condizione di investire nel club, cosa che poi rende il club pl àcompetitivo e lo restituisce alla comunità, che è ciò di cui si tratta".
Rizzetta sul restyling del Maradona
Capitolo restyling del Maradona, Rizzetta ha commentato: "La nostra visione sarebbe sicuramente quella di rinnovare lo stadio esistente. C'è molto terreno intorno allo stadio che può essere ottimizzato, sapete. E ovviamente hai il marchio Maradona li, che non è di proprietà della squadra, ma quella è un'altra opportunità commerciale che sarebbe davvero interessante valutare. E ho sviluppato un ottimo rapporto con l'omonimo di Diego Maradona, suo figlio Diego Maradona Jr. Ci sono le statue di Gesù e poi ci sono le statue di Maradona, e sono fianco a fianco, ok? Non ce n'è una che sia al di sopra dell'altra".
"E Maradona letteralmente, sapete, è una figura vivente, pulsante, il cui spirito scorre nel sangue della sua gente e tra le strade della città. Investiremmo nelle infrastrutture, cercheremmo sicuramente di fare cose commercialmente valide, senza dubbio, ma cose che rendano omaggio anche alla sua eredità e al suo spirito in un modo che, secondo me, probabilmente non viene ottimizzato. E giusto una piccola statistica: credo sono centinaia di milioni di dollari di ricavi generati annualmente dal marchio Maradona. Dal nome Maradona".
Rizzetta: "Fondendo tutto insieme il Napoli sarebbe tra le prime cinque imprese più preziose sportive al mondo in 5 o 10 anni"
Rizzetta ha poi concluso: "So con il mille per cento di convinzione, nel profondo del mio cuore, che se fossimo in grado di fondere tutto questo e costruire questa visione insieme, tra 5 o 10 anni saremmo seduti su una delle prime cinque imprese sportive più preziose al mondo, ed è questo che siamo motivati a costruire. Penso che quando si guarda al marchio Napoli, c'è una variabile che ovviamente si deve valutare per il rischio in questi accordi. Quindi, non ci stiamo muovendo alla cieca dicendo che non c'è rischio, ma il Napoli come marchio per me ha un potenziale di crescita illimitato. Ne ho parlato proprio riguardo al progetto del basket. Solo negli Stati Uniti ci sono 20 milioni di italo-americani. Abbiamo parlato con I'NBA di questo e con l'EuroLeague di questo. Ci sono 20 milioni di italo-americani. Non conosco il numero esatto, ma è tipo il 90% di loro a provenire o a essere discendente di immigrati dell'Italia meridionale".
"Quindi si identificano con Napoli. Napoli è la capitale del Sud Italia. Non si identificano con Roma. Non si identificano con Milano. E sia chiaro, nulla contro Roma, amo Roma. Il mia sogno era vivere a Roma, quindi amo Roma, ma quando parli del potenziale internazionale del marchio Napoli, credo che sia uno degli asset unici più preziosi in termini di potenziale rispetto a qualsiasi asset sportivo internazionale al mondo. Penso solo a San Paolo ci siano tipo 8 milioni di persone di origine napoletana. Ed è qualcosa di folle. Il potenziale di crescita è senza limiti. Ha solo bisogno di essere strutturato, organizzato e gestito correttamente. E parliamo di tutti i tipi di cose in termini di innovazione, ricostruzione di negozi al dettaglio, fan club, tutta quella roba li".
La UDG, Underdog Global Partners, è concretamente interessata ad acquistare il Napoli. A confermarlo è stato il fondatore e managing partner del fondo statunitense, Matt Rizzetta che, intervenendo nel podcast di Bloomberg "Business of Soccer", ha dichiarato: "Subito dopo aver acquistato l'asset del Napoli Basket è diventato evidente che c'era una mossa più grande per creare qualcosa che io e i miei partner non avevamo immaginato: unire il basket e il calcio; creare una potenza di piattaforma multi-sport a Napoli".
Rizzetta: "L'idea è creare una potenza di piattaforma multi-sport a Napoli"
Nelle scorse settimane Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato già una prima offerta del gruppo guidato da Rizzetta, presidente del Napoli Basket dallo scorso giugno. Rizzetta ha raccontato: "Mentirei se dicessi che questa era la nostra visione fin dal primo giorno. Dopo aver acquistato il Napoli Basket è diventato evidente che esisteva un'opportunità molto più grande di quanto io e i miei partner avessimo immaginato. E cioè unire il basket, il calcio, gli altri sport e creare questa potenza di piattaforma multi-sport a Napoli. Posso darvi tutti i dati sul perché penso che Napoli sia nella mia mente una delle città e dei marchi più unici e preziosi al mondo. Stavamo guardando a questo e dicendo: okay, abbiamo questa squadra di basket, c'è un'arena in costruzione. Il club numero uno in questa città è la squadra di calcio, festeggerà Il suo centenario nella prossima stagione. Ovviamente Maradona ha giocato li. È una città con una sola squadra, il che penso sia molto interessante".
Rizzetta: "A Napoli c'è solo il Napoli e mi piace questa idea"
Rizzetta ha poi aggiunto: "Londra ha tipo 20 squadre. Madrid ha diverse squadre, l'Atletico e il Real ovviamente sono i principali inquilini in quella città. Milano ha l'Inter e il Milan; Roma ha la Lazio e la Roma. Napoli ha una sola squadra. Solo il Napoli. Quindi, mi piaceva l'idea, ci piaceva l'idea in UGP di fondere tutti quegli asset insieme. Se guardassi dal lato commerciale delle cose, se guardi alle franchigie di calcio nel mondo, tre delle prime quattro sono piattaforme multi-sport. Il Madrid è il numero uno, penso che il Manchester United sia il numero due, e poi il terzo e il quarto erano il Barcellona e il Bayern. Stavamo guardando a tutto questo dicendo: immagina se avessimo questa plattaforma multi-sport! Abbiamo già la squadra di basket, abbiamo un'arena dietro, prendiamo la squadra di calcio e poi, ovviamente, parleremmo di investire in modo significativo nello stadio, nelle infrastrutture e in tutta quella roba dietro. Abbiamo pensato che da un giorno all'altro ci saremmo trovati a guardare uno dei primi 10, 15 marchi di calcio più preziosi".
Rizzetta: "Napoli ha una comunità internazionale massiccia"
Rizzetta ha proseguito: "Napoli ha una comunità internazionale massiccia. Napoli, che ci crediate o no, è solo la quinta città più popolosa di napoletani al mondo. Pensateci. E ci sono 4 milioni di persone a Napoli. Non è che sia una città minuscola".
"Ma se guardi a San Paolo, Buenos Aires, ci sono in realtà, quattro città nel mondo che hanno più napoletani di quanti ce ne siano a Napoli, e Napoli ha 4 milioni di persone che vivono li. Quindi, questo giusto per darvi un'idea di che tipo di potenziale internazionale sentivamo avesse quel marchio".