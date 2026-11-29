Non bisogna mai tornare dove si è stati felici, così disse per primo Catone il Censore . Ma non è che poi sia così consigliabile tornare anche dove si è stati infelici. Se poi in quel luogo si è stati sia felici che infelici, ci sarebbero due buoni motivi per non tornarci proprio più del tutto. Alla larga con doppia motivazione. Invece ad Allegri tocca il pellegrinaggio profano proprio nel pieno di un periodo delicatissimo, in cui sta cercando di ritrovare il suo Napoli , ammesso l’abbia mai trovato.

Una vittoria in campionato col Toro , un ottimo pareggio - indiscutibilmente ottimo - in Champions “a City” : sarebbe il momento di irrobustire questa nuova parvenza di creatura, ma bisogna andarla ad irrobustire proprio a Sassuolo , esattamente il luogo che Allegri dovrebbe personalmente evitare per doppi motivi. Lì ha provato la felicità, quando come allenatore era ancora allo stato juniores, anno 2007, quarant’anni suoi: quella volta il demiurgo del miracolo di estremissima provincia, Giorgio Squinzi , puntò su di lui per il big bang, lanciandolo in serie C e ottenendo in cambio l’immediata promozione in B , prima volta in ottant’anni di storia, inizio di una favola della serie piccolo quant’è bello. Ma poi la carriera, diciamo la vita stessa, prende a fare i suoi strani giri, accelera, frena, sbanda, va in testacoda, poi sgomma di nuovo all’uscita dell’ultima curva: si tratta solo di tenere saldo il volante tra le mani, sperando di non sbattere mai.

I due precedenti di Allegri da dimenticare a Reggio Emilia

Gira e rigira sulla pista della serie A, alle volte le combinazioni, Allegri ha trovato proprio là dov’era stato felice anche la pesantezza dell’infelicità. Stadio decentrato di Reggio Emilia, 12 gennaio 2014, come dimenticare: dopo il 4-3 subito dal Sassuolo, lo zio Silvio di Arcore lo accompagna alla porta, alla faccia di Galliani che considera l’allenatore il Max dei suoi cocchi. E poi, saltando di corsa, il ramo Juve. Nuovo ritorno sinistro: l’anno dopo, 28 ottobre 2015. In questo caso senza esonero, ma con una strizza niente male. Sconfitta per 0-1 e momentaccio esplosivo, la squadra che ormai vede il vertice con il binocolo, meglio col telescopio, si parla apertamente di crisi, segue memorabile confronto a muso duro nello spogliatoio, alternativa relazionale al corto in campo... Si capisce: non sarebbe il caso di tornarci.

Napoli, è il momento di restare fermamente Allegri

Allegri ci arriva proprio nel momento del bisogno, con la disperata necessità di evitare una nuova caduta, perché è un attimo sfasciare le ossa appena saldate. È in questi momenti del bisogno che bisognerebbe contare sugli amici, è lì che si vedono, all’inizio il Sassuolo sembrava lo fosse, ma col tempo ha assunto sembianze feline, è diventato il suo gatto nero. Non si può dire peraltro che neppure il Sassuolo stia attraversando il suo momento di massima opulenza, da permettergli concessioni e trattamenti affettuosi: ancora una sberla e finisce più di là che di qua. Poche chiacchiere, c’è poco da stare allegri. Ma l’unico modo per affrontare il gatto è proprio restare fermamente Allegri. I precedenti, la tradizione, la superstizione stessa: sono tutti fatti per finire seppelliti da una risata. Magari. Forse. Toccando ferro.