Friedkin a Roma diretta: Juric, ipotesi esonero. Aggiornamenti LIVE

ROMA - L'ennesimo risultato deludente ottenuto a Bruxelles rimette in discussione la posizione del tecnico giallorosso Ivan Juric, scelto dalla proprietà come successore di Daniele De Rossi. L'intento di cambiare rotta, fin qui, non ha portato gli effeti sperati. Ora i Friedkin sono chiamati a valutare una situazione che di giorno in giorno si fa sempre più pesante. Segui la diretta e la cronaca in tempo reale: tutto quello che succederà a Trigoria a partire dal loro sbarco a Ciampino intorno alle 13.

9:53

In attesa dei Friedkin Juric pensa al Bologna

QUESTA la probabile formazione che Juric schiererà domani in Roma-Bologna: in attesa delle decisioni della proprietà, il tecnico prova a concentrarsi solo sul campo

9:36

Roma, tutti i nodi dei Friedkin

Non solo la questione allenatore, ma anche il Ceo e le figure apicali del club: saranno giorni di grande lavoro per Dan e Ryan Friedkin assenti da quasi due mesi dalla capitale. Con loro anche il braccio destro Marc Watts

9:11

Per Roma-Bologna niente sold out

Per Roma-Bologna, in programma domani, sono stati venduti oltre 50mila biglietti. Non ci sarà il sold out e c'è curiosità anche per capire quanti abbonati, realmente, entreranno allo stadio

8:57

Alle 12 la conferenza di Juric

Alle 12, intanto, a Trigoria è prevista la conferenza di Ivan Juric

8:55

Paulo Sousa: "La Roma? Anni fa mi chiamò Baldini, poi più nulla"

Nei giorni scorsi, secondo alcune indiscrezioni, la Roma avrebbe contattato Paulo Sousa per la panchina. In un'intervista esclusiva al nostro direttore, Ivan Zazzaroni, l'allenatore portoghese però chiarisce: "Anni fa mi cercò Baldini, poi più nulla". LEGGI QUI tutta l'intervista

8:45

Juric, una media punti di 1,36

Ivan Juric fin qui ha collezionato 11 panchine con la Roma. La sua media punti è notevolmente al di sotto delle aspettative: in campionato la sua squadra ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, dieci punti con una media di 1,43 punti a partita. In Europa League la formazione giallorossa ha giocato 4 partite, il ruolino di marcia è di una vittoria, una sconfitta e due pareggi per una media punti di 1,25 a partita. La media complessiva è di 1,36 punti a partita, un rndimento decisamente deludente.

8:30

Juric, ecco l'esame Bologna

La Roma dopo il ko rimediato a Verona torna a giocare in campionato. La sfida di domenica pomeriggio alle 15.00 contro il Bologna rappresenta l'ennesimo esame per la formazione di Ivan Juric. Il tecnico nelle ultime sette partite di campionato sulla panchina giallorossa ha ottenuto dieci punti frutto di tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

8:20

Juric, fiducia a tempo

L'ultima sconfitta di campionato rimediata dalla Roma al Bentegodi - e il pareggio ottenuto a Bruxelles contro l'Union Saint-Gilloise - complica i piani del tecnico giallorosso Ivan Juric che dopo il ko di Verona aveva incassato una fiducia a tempo. La situazione di classifica è preoccupante, durante la sosta per le nazionali la dirigenza potrebbe nuovamente intervenire per dare una svolta alla stagione.

Roma