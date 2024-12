Ranieri diretta dopo Roma-Braga: interviste e conferenza stampa LIVE

A un mese e mezzo di distanza, la Roma torna a vincere in Europa League : 3-0 all'Olimpico contro il Braga grazie ai gol di Pellegrini , Abdulhamid ed Hermoso . Primo successo europeo per Claudio Ranieri da quando è tornato sulla panchina dei giallorossi. L'allenatore analizza la partita e il momento della squadra: aggiornamenti in tempo reale.

22:15

22:00

21:50

21:42

Pellegrini: "Ranieri? Mi sono subito fidato di lui"

Pellegrini ha continuato: "Problemi? Così è la vita a volte. Sicuramente questo periodo mi è servito e oggi è stato tanto bello liberarsi un po'. Sono contento perché stiamo continuando sulla strada giusta, poi è arrivato il mio gol e la prestazione della squadra. Se mi avessi chiesto come avrei voluto che andasse la partita ti avrei risposto questo. Panchine? Non è stato semplice, noi giocatori siamo simili, giocare è importante anche come valvola di sfogo. Mi sono fidato subito del mister, mi conosceva e ci siamo sentiti anche in questi anni. Mi sono fidato perché è giusto così, penso che questo alla fine abbia ripagato".

21:41

Pellegrini sul suo futuro

Snche Pellegrini ha parlato nel post partita: "Il bello di questa squadra è che siamo un gruppo di ragazzi che si allenano al massimo, continuerò a farlo per cercare di far vincere la Roma, al di làdelle stupidaggini che si dicono su di me. Io non mi lascio conoscere bene e non parlo molto, sono riservato, ma la gente deve sapere che sono me stesso davanti e dietro le telecamere, rimarrò così. Il mio futuro? Al di là delle stupidaggini penso solo al bene della Roma, e se sarà che io devo rimanere, rimarrò. L’abbraccio con Ranieri è stato spontaneo, vivo delle mie emozioni, non era una cosa preparata, lui mi conosce e sa come sono fatto, è stato facile fidarsi di lui fin da subito anche se ovviamente non ero felice di non giocare. Lui è riuscito ad indicarci la via, e questo ci mancava insieme a un po’ di serenità".

21:35

Roma, quando riprendono gli allenamenti

Dopo le due vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, la Roma è chiamata a confermare questo rendimento nella gara in trasferta a Como. Programmata per domani mattina la ripresa degli allenamenti per preparare la sfida.

21:27

Le parole di Ranieri

Ranieri termina: "Non solo quali saranno i nostri obiettivi, andiamo avanti volando bassi. Piedi a terra, senza voli pindarici e alla fine di dicembre vedremo cosa avremo combinato".

21:25

"Non sono contento dopo sole due partite andate bene"

Ranieri prosegue: "Non sono contento dopo sole due partite andate bene, abbiamo tanto da migliorare e lavorare. Il Braga qualche problema ce l'ha creato, non è accettabile prendere contropiede all'ultimo. I ragazzi devono fare uno sforzo in più per i tifosi che vengono, pagano il biglietto e prendono freddo. Abbiamo iniziato discretamente bene il mese di dicembre, abbiamo tracciato un piccolo viottolo di campagna, ma da qui all'autostrada ce ne vuole"

21:23

Ranieri: "Pellegrini più sereno. Abdulhamid? Mi metteva in difficoltà"

"Pellegrini lo vedo più sereno, ha bisogno di fiducia e di risentirsi importante e tornerà quello che tutti amiamo. Saud mi metteva in difficoltà in allenamento ma non avendo partite amichevoli come lo provavo? Poi ho iniziato a insistere anche con i compagni: lo vedete che è veloce? Dategli la palla quando sprinta. E' ancora troppo istintivo, ma se il ragazzo è intelligente calcisticamente abbiamo un buon profilo".

21:20

"Sto cercando di restituire ai giocatori quel bambino che sognava"

Ranieri continua: "Questi buonissimi giocatori avevano perso fiducia, sto cercando di restituire loro quel bambino che sognava questi palcoscenici. Io sognavo in strada o all'oratorio, loro nelle scuole calcio, ma il concetto è quello. Quando ti diverti e lavori seriamente il merito è loro, il cuoco non fa buone cose senza la materia prima. Abbiamo segnato poco? Potevamo sfruttare meglio alcune palle e abbiamo portato troppa palla, abbiamo speso tanto e non va bene. A volte bisogna giocare a uno o due tocchi".

21:17

Ranieri in conferenza: "Dispiace che qualcuno ha meno opportunità"

Inizia la conferenza stampa di Claudio Ranieri: "Mercato? Ci penseremo, ora conta fare bene il mese di dicembre. Sto conoscendo i giocatori, mi dispiace che qualcuno ha meno opportunità, ma avranno tutti spazio perché se lo meritano. Al futuro ci pensiamo, però voglio conoscere bene tutti e toccare con mano".

21:15

21:10

