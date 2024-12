Roma-Braga diretta Europa League: segui la partita di oggi LIVE

Dopo la vittoria contro il Lecce in campionato - la prima del Ranieri ter - la Roma va a caccia di conferme anche in Europa League : all'Olimpico arriva il Braga e i giallorossi hanno bisogno di punti utili per la classifica unica . Segui tutti gli aggiornamenti in diretta dal pre al post partita.

18:48

3' - Pellegrini in fuorigioco

Dybala pesca Pellegrini in profondità sulla sinistra ma il capitano della Roma è in fuorigioco.

18:45

1' - È iniziata Roma-Braga

Fischio d'inizio: all'Olimpico è iniziata Roma-Braga.

18:42

Roma-Braga, gli spettatori

Poco più di 40mila i tifosi presenti all'Olimpico per Roma-Braga.

18:27

Ghisolfi sul nuovo allenatore della Roma

"Scelte di Ranieri? È importante cambiare, abbiamo 3 partite a settimana. Pellegrini e Soulé? È molto importante giocare per loro e per la squadra, hanno bisogno di fiducia. Mercato di gennaio per intervenire sugli esterni? Sì, stiamo lavorando su due cose: il mercato di gennaio per migliorare la squadra e sul prossimo allenatore. Vogliamo anticipare e trovare una grande coerenza. Mercato invernale e scelta del prossimo allenatore sono legati, arriverà al più presto sarà il migliore. Più italiano o straniero? Non lo so se sarà italiano o straniero, ma l'identità è importante". Così Ghisolfi ai microfoni di Sky Sport prima di Roma-Braga.

18:18

N'Dicka prima di Roma-Braga

"Finita la crisi della Roma? Speriamo di sì. Noi siamo la Roma, tutte le partite sono importanti e abbiamo la squadra per giocare tutte e tre le competizioni, faremo il meglio. Soddisfatto? Io devo lavorare, sono sempre concentrato". Così N'Dicka ai microfoni di Sky Sport prima di Roma-Braga.

18:16

Paredes fuori per febbre

Leandro Paredes non sarà della partita: l'argentino è costretto al forfait causa febbre e non sarà a disposizione di Ranieri per il Braga.

18:11

Roma-Braga, numeri e statistiche

La Roma ha vinto entrambi i precedenti incroci contro lo Sporting Braga: 2-0 in trasferta e 3-1 in casa nei sedicesimi di Europa League 2020/21. Il Braga ha perso le ultime sette sfide contro squadre italiane nelle grandi competizioni europee (esclusi preliminari), comprese le due più recenti contro il Napoli nella Champions League della scorsa stagione. La Roma ha pareggiato le ultime due partite di Europa League (1-1 contro l’Union Saint-Gilloise e 2-2 contro il Tottenham), solo due volte i giallorossi hanno registrato più pareggi di fila nelle competizioni europee: cinque tra ottobre 2001 e febbraio 2002 in Champions League e quattro tra marzo e aprile 1970 nella Coppa delle Coppe. La Roma ha vinto solo una delle ultime sette partite in Europa League (4N, 2P): 1-0 contro la Dinamo Kiev lo scorso 24 ottobre. La Roma ha vinto otto delle ultime 10 partite casalinghe (1N, 1P) della fase a gironi/campionato di Europa League; in generale, invece, i giallorossi hanno perso soltanto una delle 20 gare interne complessive (14V, 5N) disputate in questa fase della competizione: quella per 2-1, contro il Real Betis, nell'ottobre 2022. Il Braga ha pareggiato due delle ultime tre trasferte in competizioni europee (1P), tante quante nelle precedenti 28 (15V, 2N, 11P). Dopo l’1-1 contro l’Elfsborg, il club portoghese potrebbe pareggiare due gare fuori di fila in competizioni europee per la prima volta dal periodo tra ottobre 2016 e luglio 2017 (tre in quel caso).

17:57

Ranieri e la battuta sul nuovo allenatore della Roma

17:48

Dove vedere Roma-Braga in tv

17:37

Roma-Braga, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saud, Koné, Pisilli, Zalewski; Soulé, Pellegrini (C); Dybala.

BRAGA (4-3-3): Matheus; Ferreira, Oliveira, Robson Bambu, Roger; Gharbi, Joao Moutinho, Gorby; Ricardo Horta, El Ouazzani, Gabri Martinez.

17:30

Quanti tifosi del Braga all'Olimpico

All'Olimpico si prospetta una notte di grande calcio: attesi 57mila tifosi. Saranno invece circa 700 i tifosi del Braga presenti.

17:24

Braga, la probabile formazione

BRAGA (3-4-3): Matheus; J.Ferreira, Arrey-Mbi, Nikaté; Gabri Martinez., J. Moutinho, Vitor C., Fernandes; R. Horta, El Ouzzani, Bruma. Allenatore: Carvalhal.

A disposizione: Hornicek, Victor Gomez, Bambu, A. Horta, Zalazar, Ribeiro, Gorby, Gharbi, Fernandez. Indisponibili: Oliveira. Squalificati: -. Diffidati: -.

17:15

Roma, le probabili scelte di Ranieri

Per la sfida di Europa League contro il Braga, Ranieri prepara un turnover morbido: LA PROBABILE FORMAZIONE

Stadio Olimpico, Roma