Roma, Greenwood attende ma il Fenerbahçe no

ROMA - «Lasciatemi andare». Mason Greenwood continua il suo silenzio social - non posta dall’8 marzo - ma con il Marsiglia si è già fatto sentire con toni piuttosto ruvidi. La sua presa di posizione, netta e senza troppi giri di parole, racconta di una spaccatura profonda tra il calciatore e il club francese, che al momento ha alzato un muro a qualsiasi tentativo (non solo da Roma) di ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino. L’OM valuta 55 milioni l’attaccante in grado di segnare 26 gol nell’ultima stagione. I problemi finanziari della società hanno già fatto il giro del mondo, eppure dal sud della Francia non accettano ricatti né compromessi: sono ben consapevoli di avere tra le mani un diamante pregiato, ma anche di dover garantire al Manchester United il 40% della cifra di rivendita.

La Roma chiede tempo, il Fenerbaçhe tenta il sorpasso

Com’è noto da tempo, Mason ha un accordo con la Roma per uno stipendio da 4,5 milioni netti, una cifra che può salire con il passare delle stagioni e con il raggiungimento di determinati obiettivi. Oltre all’aspetto economico, Grenwood è stato colpito dalla dimensione tecnica che troverà nella Capitale e da un allenatore che gli ha già promesso centralità nel suo progetto. Il 24enne è dunque in parola con il club giallorosso; in qualsiasi caso, però, non aspetterà in eterno. Così dalla Turchia si dicono convinti che abbia trovato un’intesa anche con il Fenerbahçe, che da settimane gli fa una corte spietata. Il ricco club di Istanbul sarebbe pronto a servirgli su un vassoio d’argento tra i 7 e gli 8 milioni netti a stagione. Insomma, questa è una partita di strategie e di attesa che D’Amico dovrà giocare fino in fondo, senza tirare troppo la corda. Dal 1° luglio la Roma, la priorità del ragazzo, potrà muoversi più liberamente sul mercato, ecco perché avrebbe chiesto al calciatore di pazientare ancora un po’. Greenwood non aspetterà oltre domenica 5, poi tirerà le somme ed eventualmente si sentirà pure libero di sposare il Fener.

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