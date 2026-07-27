Malen e Dybala, coppia d’assi

Terza uscita della Roma del Gasperini bis, dopo il terzo posto conquistato sul filo di lana lo scorso campionato. Primo test in trasferta, dopo i primi due a Trigoria contro la Primavera e il Trastevere. Contro il Cannes, che fa parte della flotta calcistica dei Friedkin, con Ryan in tribuna, la Roma ha compiuto un’altra tappa di avvicinamento al campionato, che comincia tra meno di un mese. Prima di entrare nel vivo del rodaggio con il ritiro in Galles, Gasperini è ancora senza alcuni titolari reduci dal Mondiale e dei nuovi acquisti che sta ancora aspettando. Così si riparte dalle certezze della passata stagione: Dybala e Malen si ritrovano come si erano lasciati, prima che l’olandese andasse al Mondiale e l’argentino si legasse per un altro anno alla Roma. In campo si trovano a memoria, anche se nella passata stagione non hanno avuto tante occasioni di giocare insieme, considerato l’infortunio e la lunga assenza della Joya. Eppure si capiscono al volo, con Malen che rientra spesso e partecipa alla manovra offensiva. Per Paulo due gol e un assist a Donny. Avevano segnato insieme anche contro il Trastevere, prima partita stagionale per l’olandese dopo un po’ di riposo in seguito alle fatiche del Mondiale. Dybala sta bene fisicamente, si è preparato durante l’estate, ha lavorato anche da solo per cominciare la nuova stagione nel migliore dei modi. Sa come innescare Malen, che si libera negli spazi stretti per ricevere l’assist del compagno. Nel tridente offensivo ieri è stato schierato Soulé a sinistra, la posizione per lui meno congeniale. Mati non è ancora in forma e ha faticato più degli altri. Il suo futuro è ancora incerto.