Adesso serve un ultimo sforzo

I proprietari texani sono arrivati nell’agosto del 2020, hanno rilevato la Roma da Pallotta, hanno già investito oltre un miliardo di euro. Dopo sette anni di assenza hanno riportato la squadra in Champions , hanno vinto una Conference League, hanno posto le condizioni per dotare il club di uno stadio di proprietà. Ma la strategia che più ha caratterizzato la loro gestione è stata la volontà (e la capacità) di non cedere i giocatori migliori . Certo, sul mercato non hanno azzeccato tutte le scelte. Sono arrivati giocatori bocciati e ceduti anche dopo pochi mesi dall’acquisto. Ma gli investimenti non sono mai stati in discussione.

La Roma è una squadra competitiva

Ci hanno impiegato sei anni, ma adesso sono riusciti a costruire una squadra competitiva. Partendo da un dato certo: i giocatori migliori non si toccano. A differenza di Pallotta, che aveva fatto cassa con diverse operazioni di trading sul mercato calciatori. Negli anni sono stati ceduti al miglior offerente Marquinhos (dopo dieci stagioni è ancora una colonna del Paris Saint Germain), Alisson e Salah, che hanno fatto la fortuna del Liverpool. Solo per fare i nomi più eclatanti. La linea adottata da Dan e Ryan invece è stata questa sin dall’inizio della loro esperienza nel calcio italiano e nonostante i paletti imposti dal Fair play finanziario hanno trovato il modo di far quadrare i conti, con cospicui finanziamenti, senza privarsi dei big. Dallo scorso anno si parlava di un corteggiamento dell’Inter per Konè, diventato successivamente un obiettivo per alcuni club della Premier. Il centrocampista francese è rimasto al suo posto, titolarissimo nella nuova Roma di Gasperini. Anche per Svilar ci sono state sirene inglesi, ma il portiere rivelazione della scorsa stagione non è mai stato sul mercato. N’Dicka era attenzionato in Italia e all’estero, ma è ancora una colonna della granitica difesa giallorossa.

I Friedkin hanno cercato di accontentare Gasperini

Mancano quattro giorni alla conclusione delle operazioni - è vero - e in sede di mercato non possono mai escludersi sorprese. Ma il direttore sportivo D’Amico, voluto da Gasperini e in perfetta sintonia con l’allenatore, nel prepartita di Roma-Fiorentina in occasione della sua prima intervista ufficiale ha detto che non ci saranno cessioni eccellenti. Il percorso virtuoso seguito dal club nei tre anni di monitoraggio dell’Uefa consente di affrontare l’appuntamento previsto a novembre con la revisione di bilancio senza eccessivi patemi d’animo. I Friedkin hanno cercato di accontentare Gasperini, hanno resistito ai tentativi per i big. Il tecnico alla fine della stagione scorsa ha avuto carta bianca e ha manifestato la necessità di non rivoluzionare la rosa che aveva appena conquistato la Champions. Ha ottenuto i rinnovi di contratto, anche quelli sui quali la società non era pienamente d’accordo e ha avuto l’assicurazione che i big non sarebbero partiti. Gli americani sono stati di parola.