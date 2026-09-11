Roma, la sindrome del tè caldo

Mi sa che sia l’intervallo a fregare la Roma, il tè caldo tanto caro a Caressa che non si beve più da secoli ma che ha sublimato metaforicamente l’esistenza della pausa tra i due tempi. Sabato scorso, chiusa una prima parte di autentico dominio, oltre che di rara bellezza, la Roma aveva sorprendentemente subìto il gol di Ederson giusto due minuti dopo il rientro in campo e ieri ha fatto lo stesso. Mezz’ora e un po’ da padrona del gioco e poi, a inizio ripresa, altra gentile concessione: al Fener ne sono bastati tre, di minuti, per ottenere il pareggio con Brown.

Nel complesso la Roma ha costruito tanto, ma creato di meno rispetto alla partita con l’Atalanta e nel finale è stata addirittura fortunata quando la traversa le ha evitato il sorpasso.

La prima uscita in Champions mi è comunque piaciuta: la Roma ha confermato di credere tanto nelle proprie capacità, mostrato la giusta aggressività e evidenziato una volta di più l’importanza di due giocatori, Koné e Dybala, fondamentali nelle due fasi, recupero e proposta. Quando Paulo s’accende, la bolletta della luce aumenta di colpo.

La squadra di Gasperini sta dimostrando di riuscire a superare i momenti di difficoltà e inseguire sempre il risultato. Perfetto l’atteggiamento. Fasi di autentica sofferenza ne ha conosciute poche anche a Istanbul: i primi dieci, dodici minuti del primo tempo - un paio di conclusioni dei turchi - e altrettanti nel secondo quando si è registrato un vistoso calo di Wesley sul quale Kartal aveva sistematicamente raddoppiato.

Tante le valutazioni positive sul piano delle individualità - Hermoso, N’Dicka, il solito Svilar, a lungo Cristante e i due indispensabili, soprattutto a una squadra “corta” come la Roma - ma anche qualche perplessità: Rodrigo Mora non ha sostanzialmente aggiunto nulla, così come Molina, ancora sotto l’effetto ritardante del Mondiale. Malen si è mosso troppo, pensando alle connessioni e svuotando l’area.

Tre vittorie su tre in campionato e un pari esterno in Champions, alla prima. Di solito l’inizio è la parte più importante del lavoro.