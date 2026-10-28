Emozione Pisilli, in gol nella prima da capitano come fece Totti

Nel segno di Conti

Leggi il commento sullo straordinario avvio di stagione di Lulli e Pisilli, giovani prodotti del vivaio della Roma lasciati in dote dall'icona giallorossa
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Guido D'Ubaldo
Guido D'Ubaldo

4 min

Pubblicato il 28.10.2026, 11:43

oggiPisillilulliRomabruno conti
RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

Per la Roma era fondamentale tornare a vincere, per non perdere contatto dalla straripante Lazio e in attesa dell’Inter, che oggi scenderà in campo contro il Venezia fanalino di coda del campionato. C’è riuscita anche se la partita si era messa subito in salita, con il rigore rilevato dal Var e messo a segno da Nzola. Ma la squadra di Gasperini non si è persa d’animo e in sette minuti ha ribaltato il risultato, grazie ai gol di due giovani romani, Lulli e Pisilli, gli ultimi regali lasciati in dote da Bruno Conti, che in estate ha salutato la Roma dopo 53 anni, oltre mezzo secolo di pura fede giallorossa, di scudetti e coppe Italia, di tanti talenti portati in prima squadra. Poi nel finale ci hanno pensato altri due giovani a evitare la beffa: Rodrigo Mora, 19 anni, in gol di testa su assist di Ghilardi, 23. Ancora una volta con i cambi Gasperini ha messo al sicuro il risultato.

Pagelle Roma: Mora si divora il campo, Gollini come Batman. Lulli è un gioiello
Guarda la gallery

Lulli, l'ultima scoperta di Gasperini

Emanuele Lulli è l’ultima scoperta del tecnico torinese: era corto in difesa dopo la fuga di Celik verso Torino e lo ha chiamato in ritiro. Subito titolare alla prima giornata, finito nel mirino azzurro di Roberto Mancini, in gol per la prima volta contro il Genoa, ieri si è ripetuto, questa volta di testa. Originario di Palestrina, 19 anni, fu scoperto da Conti nel Tor Tre Teste. Ieri un gol e un assist, un’altra palla gol per Castro, almeno due salvataggi in area. Lulli ha eguagliato Xavi Espart, terzino del Barcellona, unico difensore del 2007 che insieme a lui ha partecipato ad almeno tre gol, assist o reti. La Roma proprio lunedì gli ha rinnovato il contratto fino al 2031.

Gasperini ride in tv: "Lulli e Pisilli come Totti e De Rossi? Eh...". Poi il retroscena su Rodrigo Mora e la frustata

Pisilli nel segno di Bruno Conti

L’altro romano cresciuto nel vivaio è Pisilli, autore del secondo gol su assist del più giovane compagno. A 22 anni sembra già un veterano, tanto che contro lo Slovan Bratislava ha indossato la fascia di capitano. Già quattro gol all’attivo in questa stagione. Lanciato da Mourinho, valorizzato da Gasperini, che lo scorso anno lo ha lasciato per qualche mese in panchina per fargli capire meglio il suo calcio. Può giocare a centrocampo o da trequartista, non esce più di squadra. Tra le formazioni di vertice la Roma è quella che attinge di più dal vivaio. È sempre stato così: Di Bartolomei e Bruno Conti, Giannini e poi Totti, De Rossi e Aquilani, poi Florenzi. In un campionato in cui gioca circa il 70 per cento di calciatori stranieri la Roma dei giovani lancia la sfida per lo scudetto. 

 

Sblocca la news esclusiva

Attiva l'abbonamento Plus+ per leggere tutte le news esclusive in maniera illimitata!

  • Il più conveniente

    Plus+ Annuale

    49,90all'anno
    Abbonati ora
  • Sito illimitato
  • Rinnovo automatico
    • Scopri tutte le offerte
    Tutte le news
    Roma

    Da non perdere