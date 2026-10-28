Nel segno di Conti

Per la Roma era fondamentale tornare a vincere, per non perdere contatto dalla straripante Lazio e in attesa dell’Inter, che oggi scenderà in campo contro il Venezia fanalino di coda del campionato. C’è riuscita anche se la partita si era messa subito in salita, con il rigore rilevato dal Var e messo a segno da Nzola. Ma la squadra di Gasperini non si è persa d’animo e in sette minuti ha ribaltato il risultato, grazie ai gol di due giovani romani, Lulli e Pisilli, gli ultimi regali lasciati in dote da Bruno Conti, che in estate ha salutato la Roma dopo 53 anni, oltre mezzo secolo di pura fede giallorossa, di scudetti e coppe Italia, di tanti talenti portati in prima squadra. Poi nel finale ci hanno pensato altri due giovani a evitare la beffa: Rodrigo Mora, 19 anni, in gol di testa su assist di Ghilardi, 23. Ancora una volta con i cambi Gasperini ha messo al sicuro il risultato.

Roma Gasperini ride in tv: "Lulli e Pisilli come Totti e De Rossi? Eh...". Poi il retroscena su Rodrigo Mora e la frustata Pisilli nel segno di Bruno Conti L’altro romano cresciuto nel vivaio è Pisilli, autore del secondo gol su assist del più giovane compagno. A 22 anni sembra già un veterano, tanto che contro lo Slovan Bratislava ha indossato la fascia di capitano. Già quattro gol all’attivo in questa stagione. Lanciato da Mourinho, valorizzato da Gasperini, che lo scorso anno lo ha lasciato per qualche mese in panchina per fargli capire meglio il suo calcio. Può giocare a centrocampo o da trequartista, non esce più di squadra. Tra le formazioni di vertice la Roma è quella che attinge di più dal vivaio. È sempre stato così: Di Bartolomei e Bruno Conti, Giannini e poi Totti, De Rossi e Aquilani, poi Florenzi. In un campionato in cui gioca circa il 70 per cento di calciatori stranieri la Roma dei giovani lancia la sfida per lo scudetto.