Serie B, Lecce festa rinviata: il Vicenza vince 2-1 al 103'

VICENZA - Tutta la 37ª giornata del campionato di Serie B in campo con il Lecce al 94' deve rimandare il sogno di promozione diretta in Serie A. Infatti allo Stadio Romeo Menti di Vicenza finisce 2-1 in un match rocambolesco che rianima la speranza playout per i biancorossi. Gli ospiti passano in vantaggio al 69' con la rete di Strefezza ed è questo il momento di svolta: la partita viene interrotta per 10 minuti causa lancio di petardi in campo con il portiere del Vicenza Contini stordito. Il match riprende con il direttore di gara che assegna 14' di recupero. Al 92' l'arbitro assegna dopo la visione al Var il rigore al Vicenza, Gabriel para su Meggiori ma lo fa allontanandosi troppo dalla riga di porta. Il direttore di gara fa ribattere e questa volta Diaw va a segno per il pari e al 103' Ranocchia fa partire un tiro imparabile per Gabriel per il 2-1 Vicenza ora ad un punto dal 17° posto del Cosenza.