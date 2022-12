Parma-Benevento 0-1: a Cannavaro basta Forte. Vazquez: rigore sbagliato

Primo tempo: Benevento avanti con Forte. Vazquez sciupa il rigore dell'1-1

Primo acuto della gara al 12' ed è del Benevento, con un mancino potente di Forte che si spegne a lato. Replica il Parma al 17' con un tacco di Improta da distanza ravvicinata, Chichizola blocca il pallone; sul capovolgimento di fronte Farias prova il destro dalla distanza con palla a lato non di molto. Al 20' cambia il parziale: Farias dapprima riceve in profondità, poi crossa basso in mezzo per Forte che la spinge dentro sottomisura, Benevento in vantaggio. Al 25' il Parma perde Mihaila per infortunio, al suo posto entra Tutino che già al 28' impegna il portiere avversario con un destro a giro, poi Vazquez tenta il tap-in ma Masciangelo sventa, ma, come rivela il Var c'è un tocco di mano dello stesso Masciangelo, è calcio di rigore per il Parma. Del penalty se ne incarica Vazquez, ma appena dopo la conclusione si accende lo show del portiere Paleari, che non solo respinge il tiro dagli 11 metri, ma si ripete sul tap-in di Inglese; quest'ulimo ha poi un'ennesima occasione, ma la palla impatta sul palo. Al 38' Vazquez cerca riscatto, ma la sua conclusione dall'altezza del dischetto termina alta. Nel finale infortunio per il Benevento: Letizia resta a terra, barella in campo, al suo posto entra El Kaouakibi.

Nella ripresa El Kaouakibi rosso, il Benevento resiste in 10

Nella ripresa il primo a provarci è Vazquez: al 7' conclusione da posizione defilata, Paleari devia in angolo. Il Parma parte bene, ma pian piano il Benevento prende le misure e al 31' torna a creare pericoli con la conclusione mancina e potente dalla distanza di Acampora, Chichizola fa sua la sfera in due tempi. Al 35' però gli ospiti restano in 10: l'arbitro Gariglio (che in precedenza non aveva fischiato), richiamato al Var, espelle El Kaouakibi per un intervento a gamba molto alta su Estevez. Proprio quest'ultimo, al 43', impegna Paleari con un tiro-cross insidioso. Allo scadere a provarci è Valenti, ma la sua conclusione viene ribattuta da un compagno di squadra. In pieno recupero è invece Bernabe a provarci: a lato non di molto.