Bari-Cagliari, pari al 95'. Reggina ko, Frosinone frenato a Palermo. Perugia show

ROMA - Nella venticinquesima giornata di Serie B la capolista Frosinone pareggia 1-1 a Palermo . Vantaggio rosanero con la super rete di Verre da oltre 50 metri, pareggia i conti Boloca . La squadra di Grosso (55 punti) sale momentaneamente a +13 sul Genoa secondo, a +15 sul Sudtirol terzo, reduce dallo 0-0 a Cosenza . La Reggina di Inzaghi , in vantaggio di due reti, si fa rimontare dal Cittadella (3-2). I calabresi sono rimasti in dieci prima dell'intervallo per il doppio giallo rimediato da Fabbian . La Reggina rimane così a quota 39 punti, fallito il momentaneo aggancio al Genoa al secondo posto. Il Cittadella sale a quota 30 punti al tredicesimo posto. Colpo Ascoli a Parma : decide la rete di Gondo su rigore. La squadra di Breda (32 punti) avvicina così proprio i ducali di Pecchia (34 punti). Nella parte bassa della classifica il Benevento di Stellone vince 1-0 contro il Brescia di Possanzini : sanniti in zona playout con 26 punti, i lombardi a quota 25. La nuova Spal di Oddo non va oltre l'1-1 con il Como : Gabrielloni replica a La Mantia . I ferraresi si portano a 25 punti, i lariani salgono a 28. Il Bari riesce ad acciuffare il pareggio contro il Cagliari . Al San Nicola vantaggio sardo con Lapadula . Il numero 9 dei rossoblù nella ripresa viene espulso per doppia ammonizione. All'ultimo minuto di recupero i galletti pareggiano i conti con il rigore trasformato da Antenucci . Un punto per il Bari , dunque, che sale a quota 40 assieme al Sudtirol al terzo posto in classifica. Il Cagliari , in zona playoff, si porta a quota 36 punti. Il Perugia domina il derby umbro contro la Ternana : la doppietta di Luperini e la rete di Santoro stendono i rossoverdi. La squadra di Castori si porta a 29 punti, un punto sopra la zona playout. La Ternana di Andreazzoli è ferma a quota 34 punti.

Al 12' prima palla gol del Brescia: Van de Looi va alla conclusione da fuori, spedendo di poco a lato. La partita non decolla. Al 30' Andrenacci smanaccia in uscita per anticipare La Gumina. Ci prova anche Viviani dal limite, è pronto ancora Andrenacci che non si fa superare. La prima frazione termina sullo 0-0. Nella ripresa i giallorossi passano subito in vantaggio: Tello raccoglie un cross dalla destra di Improta e con freddezza batte Andrenacci. Il Benevento al 10' sfiora il bis. Tello sfrutta ancora un suggerimento di Improta e di testa anticipa Adorni, palla che sfiora l'incrocio dei pali. Il Brescia tenta di arrivare al pareggio con alcune conclusioni da fuori senza fortuna. Il Benevento gestisce il vantaggio senza troppi patemi e porta a casa il risultato.



Al 5' Cittadella pericoloso: palla di prima di Branca verso Antonucci, che a pochi passi da Contini sceglie il filtrante per Maistrello: gioco fermo però per fuorigioco. Al 20' la Reggina la sblocca: Majer dal coner pennella per la testa di Fabbian che non sbaglia e regala il vantaggio ai calabresi. Al 26' ecco il bis ospite, serie di scambi tra Hernani e Menez, con il francese che si inventa un filtrante per Hernani, che in diagonale batte l'estremo difensore di casa. Risponde il Citta con Antonucci, ma Contini fa buona guardia. La prima frazione si chiude con l'espulsione del reggino Fabbian per doppia ammonizione. Ripresa: pronti-via e il Citta accorcia con Crociata che con un forte diagonale non da scampo a Contini. I padroni di casa aumentano i giri del motore e al 22' trovano il gol del pareggio: Crociata, da palla inattiva, beffa la sicura uscita di Contini, complice una deviazione fortuita di Terranova. Un minuto dopo Gori, entrato al posto di Menez, di testa schiaccia di poco sopra la traversa. Nel finale di gara Crociata, raccolto il suggerimento di Pavan, conclude con il destro, ma la palla termina di poco oltre l'incrocio dei pali. Al 41' il Cittadella completa la rimonta: Carriero raccoglie la sponda di Crociata e si gira in area beffando Contini con un potente destro sul secondo palo.

Al 19' Cosenza pericoloso con Nasti, ma Poluzzi gli chiude la strada. Il Sudtirol prova a rendersi pericoloso al 35' con una sponda di Rover per Tait, ma Tait anticipa e sventa il pericolo. Il primo tempo si conclude sullo 0-0. Ripresa: al 4' calcio piazzato di Calò, prolunga Meroni, Rigione non trova la porta. Al 12' Zarate è costretto ad uscire per un problema al ginocchio, al suo posto dentro Zilli. Al 28' ghiottissima occasione per il Cosenza di sbloccare il match: l'arbitro indica il dischetto per il contatto in area tra Cortinovis e Zaro. Marras si presenta dagli undici metri, ma Poluzzi è bravo a tuffarsi e ad intercettare il pallone. Sulla ribattuta ci prova Calò ma il portiere del Sudtirol non si fa superare. Al 43' il Sudtirol rimane in dieci per il rosso diretto a Lunetta per l'intervento in ritardo in scivolata su D'Orazio.

Subito in avanti il Frosinone: Insigne lancia in avanti per Moro, che serve Caso ma l'ex Genoa, calcia fuori dallo specchio della porta. Al 4' ancora ciociari: Caso serve Rohden in mezzo, che controlla e con il piatto cerca di piazzare alla sinistra di Pigliacelli. Forse un tocco di un difensore rosanero, spedisce il pallone sul fondo. Pronta risposta del Palermo al 6' con Brunori, ma la sfera termina di poco fuori. Al 38' i rosanero passano: Turati è fuori dai pali, Verre lo vede e da centrocampo tira direttamente in rete. Il pallone supera la linea della porta e si deposita in rete: 1-0 Palermo. Ripresa: all'8' Boloca supera tutti e calcia a colpo sicuro in rete. Palla un po' troppo centrale, Pigliacelli respinge ma non blocca. La sfera torna sui piedi di Moro, che era però in posizione irregolare. Al 25' Mulattieri colpisce di testa su cross di Baez, ma il pallone termina a lato. Poco dopo Caso impegna Pigliacelli alla respinta sulla sua conclusione da limite. Il Frosinone acciuffa il pari al 30': Baez colpisce la barriera su punizione, Boloca calcia di prima intenzione dal limite dell'area e supera Pigliacelli. La reazione del Palermo avviene subito: al 32' Marconi di testa manda a lato.

Al minuto 18 azione pericolosa dell’Ascoli: Falasco batte un calcio di punizione, testa di Botteghin che fa da sponda per Gondo che tenta un tap in in scivolata, ma la palla termina sul fondo. Risponde così il Parma con Bernabè ma Leali è attento e devia in corner. Occasione Parma al 27': cross dalla sinistra in area, tap in al volo di Charpentier che chiude troppo il tiro e sfiora il palo. Quattro minuti più tardi altra chance per il Parma, cross rasoterra dalla destra, Estevez si fa trovarepronto e colpisce il palo, poi Charpentier ci prova, ma Botegghin mura il tiro. Al 39' dubbio in area Parma, Gondo con un tunnel supera Coulibaly che lo atterra con uno sgambetto, l’arbitro lascia proseguire. La prima frazione termina a reti bianche. Miracolo di Buffon su Gondo all'11, che a due pasi dalla linea di porta tenta un tap in di ginocchio al volo su cross di Falzerano dalla sinistra: brividi per il Parma. Al 17' rigore per l'Ascoli, dopo un fallo di Balogh su Gondo. Dal dischetto lo stesso Gondo, infila Buffon: marchigiani in vantaggio. Al 24' Parma vicino al pareggio con la traversa scheggiata da Bernabe su punizione. Al 29' Ascoli vicino al raddoppio con il cross di Marsura che per poco non causa l'autorete di Valenti. Al 41' insiste il Parma ad un passo dal pareggio: Ansaldi crossa dalla destra, Inglese di testa prende in pieno la traversa. Un minuto dopo è Camara a colpire un'altra traversa ma il gioco è fermo per il fuorigioco di Inglese. Nei minuti di recupero il Parma va vicinissimo al gol del pareggio: decisivo il salvataggio di Botteghin sulla linea dopo il colpo di testa di Valenti.

Al 6' Spal in vantaggio con La Mantia: l'attaccante tocca in rete dopo una conclusione di Nainggolan respinta da Gomis. Al 19' si vede il Como: Gabrielloni lotta su un pallone sulla linea di fondo, riuscendo a servire Cutrone che però calcia a lato. Al 27' i lombardi sfiorano il pari: bolide di Bellemo dal limite, Alfonso ci mette una pezza deviando in corner. Insiste il Como sul corner, la palla viene messa sul secondo palo, con Cutrone anticipato a due passi dalla linea dall'intervento decisivo di Celia. Il pareggio ospite arriva al 38': palla da destra di Cutrone, Gabrielloni taglia sul primo palo e tocca in rete al volo anticipando Peda per l'1-1. Termina in parità la prima frazione di gioco. Nella ripresa al 2' prima una palla sfila davanti ad Alfonso, senza che Gabriellloni ne approfitti, poi Binks sfrutta un pallone in profondità di Ioannou per impegnare il portiere di casa in un difficile intervento sul primo palo. Al 22' Nainggolan calcia a giro e chiama Gomis a uno strepitoso intervento: palla in angolo. Al 30' occasionissima per il Como: Parisi sulla destra scarica per Da Riva che, a botta sicura, non riesce a colpire a dovere e manda la conclusione fuori dallo specchio della porta. Nel finale non succede nulla di significati. Finisce in parità la sfida tra Spal e Como.

Pronti via e il Cagliari passa subito in vantaggio al San Nicola. Al 2' Mancosu crossa in mezzo per il colpo di testa vincente di Lapadula a due passi da Caprile. All'8' prova a rispondere il Bari con la punizione a giro di Botta che però termina alta sopra la traversa della porta difesa da Radunovic. Il Bari fa possesso palla ma non riesce a pungere in fase offensiva. Il Cagliari chiude tutti gli spazi non concedendo quasi nulla agli avversari. Ripresa: al 3' Makoumbou è protagonista di una bella azione personale che termina con una conclusione a incrociare, deviata da Vicari: palla in corner. All'11 espulso Lapadula: doppio giallo per il numero 9 del Cagliari colpevole di una sbracciata ai danni di Vicari. Al 16' occasione per Benali che prolunga il pallone dopo il cross di Botta, ma non trova la porta. Al 20' ci prova Cheddira senza fortuna. Parte la classica girandola dei cambi. Il Bari, dopo diverse sfuriate in fase offensiva, cala alla distanza, non riuscendo a pungere in avanti. Al 45'+3', in pieno recupero, viene assegnato un calcio di rigore al Bari per l'entrata in ritardo di Makoumbou su Maiello. Massa indica il dischetto. Antenucci incrocia il destro e supera Radunovic, che aveva intuito la traiettoria. Al San Nicola ristabilito l'equilibrio.

Sin dai primi minuti di gioco il derby umbro tra Perugia e Ternana si caratterizza per il grande agonismo in mezzo al campo. Al 15' si registra la prima occasione del match per la Ternana: Partipilo sfugge alla difesa del Perugia ma, a tu per tu con Gori, centra il palo. Poco dopo viene comunque segnalato la posizione di fuorigioco. Al 18' il tentativo di Rosi dalla lunghissima distanza non crea pericoli a Iannarilli. Al 30' la Ternana è costretta ad un cambio: fuori il dolorante Ghiringhelli, caduto male sul ginocchio, dentro Mazzarani. Nel finale di primo tempo occasione Perugia con il tiro a giro sotto all'incrocio di Di Carmine. Iannarilli si supera con un intervento strepitoso e salva i suoi. Poco dopo ancora Di Carmine protagonista, ma il suo tiro di testa da ottima posizione finisce a lato. Nei minuti di recupero Iannarilli deve neutralizzare la conclusione di sinistro ancora di Di Carmine. Squadre in campo per la ripresa. Al 9' il Perugia passa in vantaggio con Luperini che, al termine di una mischia nel cuore dell'area piccola, riesce a sbucare da nulla e ad insaccare in rete. Quattro minuti Falletti va al tiro, Gori dice no. Perugia ad un passo dal raddoppio al 15' con il tentativo all'incrocio di Santoro, ma Iannarilli compie un autentico miracolo con la mano di richiamo. Al 19' Ternana pericolosa con il cross di Cassata che per poco non sorprende Gori: il portiere del Perugia incespica ma riesce a salvarsi in corner. Al 24' la Ternana trova il pareggio con Defendi, ma l'arbitro Pairetto annulla tutto per un fallo in attacco commesso da Partipilo. Il Perugia si porta sul 2-0 al 31': Santoro sfrutta l'assist di Lisi e, con una rasoiata precisa, batte Iannarilli dal limite dell'area. La Ternana prova a spingere alla ricerca di un gol che posso riaprire il match, ma il Perugia protegge il risultato con ordine. All'ultimo dei cinque minuti di recupero il Perugia cala il tris con la doppietta personale di Luperini, bravo a scattare sul filo del fuorigioco sul passaggio in profondità di Bartolomei, a dribblare Iannarilli e ad insaccare in rete.

