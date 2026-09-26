Bari-Cosenza diretta Serie C: segui il match LIVE

Bari-Cosenza , a voi. Allo stadio San Nicola scocca l'ora del match valido per la settima giornata del Girone C di Serie C. I biancorossi di Rastelli sono reduci dal successo esterno, a Picerno, contro la capolista Sorrento (2-1). I rossoblù di Coppitelli dal pari interno (1-1) contro la Scafatese. I padroni di casa vanno a caccia della seconda vittoria di fila e del quarto risultato utile consecutivo, gli ospiti del colpaccio che gli consegnerebbe i primi 3 punti in campionato a margine di un score complessivo di due pareggi e quattro sconfitte. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

17:52

21' - Clemente mura Butic

Bari in avanti con darboe che sventaglia verso sinistra per Butici: prima finta il tiro con il mancino, poi lo fa partire, ma Clemente mura e spazza.

17:43

13' - Ndow spazza sul cross di Mendicino

Il primo angolo della partita è per il Bari, conquistato da Della Morte con un tiro ribattuto da Rizzo. Batte Mendicino in mezzo, ma Ndow spazza.

17:34

4' - Punizione per il Bari

Giannini entra in ritardo su Della Morte nella trequarti del Cosenza, punizione per il Bari: batte lo stesso Dela Moret, pallone prolungato che viene raccolta da Elia che la ridà a Della Morte e fa partire il cross. Trovata la testa di Concetta che indirizza il pallone verso la porta, ma il tiro è debole, blocca Rizzo.

17:30

1' - Inizia Bari-Cosenza

Inizia la sfida tra Bari e Cosenza: primo possesso palla della partita per i calabresi.

17:20

Cosenza, com'è andata l'ultima volta al San Nicola

L'ultima trasferta al San Nicola per il Cosenza risale al settembre del2024, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie B. La squadra allenata allora da Massimiliano Alvini, oggi in Serie A col Frosinone, strappò un punto al Bari di Longo. Pucino la sbloccò nel primo tempo per i biancorossi, Fumagalli su rigore nel finale firmò il pareggio per i calabresi; nel mezzo l'espulsione di Lella per il Bari.

17:10

Bari-Cosenza, gli ultimi precedenti

Gli ultimi sei precedenti tra Bari e Cosenza si sono tutti giocati in Serie B. Dalla stagione 22/23 alla 24/25 le due squadre si sono incontrate nel campionato cadetto con un bilancio in perfetta parità: due vittorie per il Bari, due per il Cosenza e due pareggi.

17:00

Girone C di Serie C: risultati e calendario

Serie C, girone C: risultati e calendario aggiornati in tempo reale. CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO

16:50

Bari e Cosenza, come arrivano alla sfida?

Come arrivano alla sfida odierna Bari e Cosenza. (Fonte: Opta)