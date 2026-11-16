Il Sorrento batte il Monopoli e si riporta al terzo posto: la decidono Starita e Crecco

Si mette subito in discesa la gara del Sorrento di Vincenzo Maiuri, in vantaggio dopo appena 11 minuti grazie al calcio di rigore realizzato da Starita, figlio della condotta violenta di Raffaele Pucino, espulso dall'arbitro Aldi di Lanciano. I costieri continuano a spingere e al 20' siglano il raddoppio con Luca Crecco. Nella seconda frazione di gioco, per i rossoneri è ordinaria amministrazione, complice l'uomo in più. Ai pugliesi non basta Parravicini nel finale. Grande paura al 27' della ripresa, quando l'arbitro ha sospeso per circa un minuto la partita, per consentire i soccorsi a un tifoso caduto dalla balaustra che divide la tribuna dal terreno di gioco. Subito trasportato all'ospedale a Potenza, il malcapitato è vigile e in condizioni tutto sommato buone - fa sapere l'ufficio stampa dei campani -. Sorrento terzo in classifica con 23 punti all'attivo, mentre il Monopoli resta ottavo, ancorato a quota 20.