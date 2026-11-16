Serie C, il Sorrento vince e vola al terzo posto. Perugia ko con la Torres
Il weekend dedicato alla quattordicesima giornata di Serie C si chiude con la vittoria interna del Sorrento contro il Monopoli, che manda in archivio il turno nel raggruppamento centro-meridionale. Nel girone B, Perugia sconfitto tra le mura amiche dalla Torres, che approfitta della superiorità numerica ed espugna il "Curi" con Corsinelli.
Il Sorrento batte il Monopoli e si riporta al terzo posto: la decidono Starita e Crecco
Si mette subito in discesa la gara del Sorrento di Vincenzo Maiuri, in vantaggio dopo appena 11 minuti grazie al calcio di rigore realizzato da Starita, figlio della condotta violenta di Raffaele Pucino, espulso dall'arbitro Aldi di Lanciano. I costieri continuano a spingere e al 20' siglano il raddoppio con Luca Crecco. Nella seconda frazione di gioco, per i rossoneri è ordinaria amministrazione, complice l'uomo in più. Ai pugliesi non basta Parravicini nel finale. Grande paura al 27' della ripresa, quando l'arbitro ha sospeso per circa un minuto la partita, per consentire i soccorsi a un tifoso caduto dalla balaustra che divide la tribuna dal terreno di gioco. Subito trasportato all'ospedale a Potenza, il malcapitato è vigile e in condizioni tutto sommato buone - fa sapere l'ufficio stampa dei campani -. Sorrento terzo in classifica con 23 punti all'attivo, mentre il Monopoli resta ottavo, ancorato a quota 20.
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