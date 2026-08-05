Sei ripescate in Serie D

ROMA - Sei ripescate in D. Format a 162 squadre. Fanno festa Lascaris (Eccellenza Piemonte e Valle d'Aosta), Derthona (retrocessa dalla Serie D), Fiorenzuola (Eccellenza Emilia-Romagna), Castellanzese (retrocessa dalla Serie D), Grassina (Eccellenza Toscana) e Tropical Coriano (retrocessa Serie D). Tutte confermate le nostre anticipazioni (vedi i precedenti articoli su questo sito sull'argomento). Il Consiglio Direttivo della LND, esaminate le valutazioni della Co.Vi.So.D., ha accolto i ricorsi presentati dalle seguenti società aventi diritto ad iscriversi al campionato di Serie D 2026-27 : Brusaporto, Certosa, Ebolitana, Enna, Flaminia Civitacastellana, Licata, Melfi, Sant’Angelo, Unipomezia, Varese e Vibonese .

C'È ANCHE IL TROPICAL - Lo stesso Consiglio non ha accolto i ricorsi della società avente diritto Fasano e della società non avente diritto Imolese. Preso atto della mancata iscrizione del Sora e del Valmontone, della rinuncia al ricorso del Sangiuliano City, della revoca dell’affiliazione del Rimini e della riammissione in Serie C del Foggia che, unitamente al non accoglimento del ricorso del Fasano, hanno determinato una vacanza di organico di sei posti, il Consiglio Direttivo ha ratificato i ripescaggi delle società Lascaris, Fiorenzuola e Grassina tra le perdenti spareggi seconde di Eccellenza e delle società Castellanzese, Derthona e Tropical Coriano tra le retrocesse dalla D in base all’ordine delle graduatorie redatte secondo i criteri stabiliti nei Comunicati Ufficiali n.213 LND e n.56 Dipartimento Interregionale del 5 dicembre 2025 e del C.U. n.1 LND del 1° luglio 2026. Al fine dell’inserimento in tali graduatorie, la documentazione presentata dalle società citate aveva ricevuto preventivamente parere positivo da parte della Co.Vi.So.D.

DOMANI I GIRONI - Dopo l’ufficialità dei 162 club della D, domani alle ore 13 saranno svelati i gironi in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti. E domani saranno pubblicati il calendario e gli accoppiamenti di preliminari e primo turno Coppa Italia e i gironi del campionato Under 19.