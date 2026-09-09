Coppa Italia, 7 ottobre: Ternana-Recanatese

Trentaduesimi con Igea Virtus-Reggina, Brusaporto-Chievo, Ancona-Fossombrone, Varese-Pro Patria, Nocerina-Turris, Andria-Bisceglie e Unipomezia-Teramo

2 min

Pubblicato il 09.09.2026, 18:37

ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha reso noti gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di Coppa Italia, turno che si giocherà in gara secca il prossimo 7 ottobre alle ore 15. Come previsto da regolamento, calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Da questo punto in avanti, il percorso di coppa si svolgerà secondo il tabellone principale riportato in basso. Ecco le gare. 

Gara 1 Biellese-Alessandria
Gara 2 Valenzana Mado-Saluzzo
Gara 3 Villa Valle-Tritium
Gara 4 Brusaporto-Chievoverona
Gara 5 Real Calepina-Leon
Gara 6 Varese-Aurora Pro Patria
Gara 7 Pavia-Sant’Angelo
Gara 8 Sanremese -Millesimo
Gara 9 Cjarlins Muzane-Brian Lignano
Gara 10 Este-Caldiero Terme
Gara 11 Mestre-Schio
Gara 12 Union Clodiense Chioggia-Campodarsego
Gara 13 Lentigione-Piacenza
Gara 14 Sasso Marconi-Cittadella Modena
Gara 15 Sestri Levante-Pistoiese
Gara 16 Seravezza-Lucchese
Gara 17 Terranuova Traiana-Prato
Gara 18 Nuova Ternana-Recanatese
Gara 19 Ancona-Fossombrone
Gara 20 Flaminia Civitacastellana-Siena
Gara 21 Unipomezia-Teramo
Gara 22 Sassari Lattedolce-Sarrabus Ogliastra
Gara 23 L’Aquila-Termoli
Gara 24 Paganese-Real Normanna
Gara 25 Viterbese-Albalonga
Gara 26 Nocerina-Turris
Gara 27 Fidelis Andria-Bisceglie
Gara 28 Virtus Francavilla-Gravina
Gara 29 Vigor Lamezia-Gelbison
Gara 30 Nuova Igea Virtus-Reggina
Gara 31 Avola-Modica
Gara 32 Trapani-Licata

 

 

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