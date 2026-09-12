Campionato, oggi 49 gare, domani 32
ROMA - Il programma con gli arbitri della 2ª giornata del campionato di Serie D. Inizio gare ore 15.
GIRONE A Oggi Asti-Gozzano (arbitro Masciandaro di Collegno), Borgosesia-Saluzzo (Dell’Oro di Sondrio), Millesimo-Valenzana Mado (ore 16, Palmisano di Saronno), Lascaris-Bra (ore 17, Conte di Castelfranco Veneto), Sanremese-Celle Varazze (ore 18, De Paolis di Cassino). Domani Alessandria-Sestri Levante (Cifra di Latina), Biellese-Ligorna (Borello di Nichelino), Derthona-Imperia (Pascali di Pistoia), Fezzanese-Chisola (ore 16, Zamagna di Saronno). Classifica Sestri Levante, Alessandria, Imperia, Derthona 3; Ligorna, Sanremese, Bra, Saluzzo, Biellese, Fezzanese, Gozzano, Lascaris 1; Borgosesia, Chisola, Valenzana Mado, Millesimo, Celle Varazze, Asti 0.
GIRONE B Oggi Caldiero Terme-Leon (Camia di Nichelino), Pavonese-Club Milano (Caresia di Trento), Brusaporto-Tritium (ore 16, Gjini di Vicenza), Rovato-Chievo (ore 16, Guacchione di Collegno), Villa Valle-Virtus Ciserano (ore 16, Isu di Cagliari), Palazzolo-Milan Futuro (ore 18, Framba di Torino), Scanzorosciate-Real Calepina (ore 20,30, Fresu di Sassari). Domani Nibbiano e Valtidone-Fiorenzuola (Dumitrascu di Finale Emilia), Piacenza-Virtus Verona (Cafaro di Alba-Bra). Classifica Real Calepina, Scanzorosciate, Virtus Ciserano, Leon, Milan Futuro, Piacenza, Chievo Verona, Nibbiano e Valditone 3; Virtus Verona, Villa Valle 1; Caldiero Terme, Tritium, Club Milano, Pavonese, Rovato, Brusaporto, Fiorenzuola, Palazzolo 0.
GIRONE C Oggi Cjarlins Muzane-Campodarsego (Saffioti di Como), Mestre-Luparense (Iudicone di Formia), Legnago Salus-Sandonà (ore 18, Targhetta di Castelfranco Veneto), Schio-Clodiense (ore 20, Chindamo di Como). Domani Conegliano-Bassano (Lelli di Cesena), Este-Obermais (Beretta di Bergamo), LME-La Rocca Altavilla (Ricci di Rovereto), Triestina-Calvi Noale (Comito di Messina), Virtus Bolzano-Brian Lignano (Zantedeschi di Verona). Classifica Campodarsego, Cjarlins Muzane, Luparense, Clodiense, Mestre, Este, LME, Sandonà 3; Triestina, La Rocca Altavilla 1; Bassano, Schio, Legnago Salus, Virtus Bolzano, Brian Lignano, Calvi Noale, Obermais, Conegliano 0.
GIRONE D Oggi Arconatese-Correggese (Cornel Pal di Roma 1), Pontedera-Pro Patria (Nazzicone di Ferrara), Cittadella Modena-Tropical Coriano (Di Palma di Cassino), Lentigione-Castellanzese (Elia di Ostia Lido), Varese-Pro Sesto (Pio Sarcina di Barletta), Solbiatese-Casatese Merate (ore 18, Polizzotto di Palermo), Oltrepò-Pavia (ore 20,30, Copelli di Mantova). Domani Crema-Pistoiese (Manzini di Verona), Sant’Angelo-Varesina (Antonuccio di Roma 1). Classifica Castellanzese, Pistoiese, Lentigione, Varesina, Pro Patria, Casatese Merate 3; Correggese, Varese, Tropical Coriano, Sant’Angelo, Crema, Pavia 1; Cittadella Modena, Pro Sesto, Oltrepò, Arconatese, Pontedera, Solbiatese 0.
GIRONE E Oggi Montevarchi-Tau Altopascio (Rastellino di Seregno), Ghiviborgo-Terranuova Traiana (Castello di Ercolano), Ternana-Gavorrano (Radovanovic di Maniago), Progresso-Scandicci (Matera di Bari), Siena-Mezzolara (ore 16, Romeo di Genova), Seravezza Pozzi-Lucchese (ore 18, Volpi di La Spezia). Domani Grassina-Flaminia (Stanzani di Bologna), Rondinella Marzocco-Prato (Monti di Como), Sasso Marconi-San Donato (ore 16, Caldarulo di Bari). Classifica Flaminia, Gavorrano, Lucchese, Sasso Marconi, San Donato, Tau Altopascio, Prato 3; Siena, Scandicci, Mezzolara, Rondinella Marzocco 1; Seravezza, Terranuova Traiana, Montevarchi, Progresso, Ternana, Grassina, Ghiviborgo 0.
GIRONE F Oggi Ancona-Montecchio Gallo (Niccolai di Pistoia), Fossombrone-L’Aquila (Artini di Firenze), Pietralunghese-Foligno (Mariani di Livorno), Teramo-Notaresco (ore 16, Tuderti di Reggio Emilia), Santegidiese-Recanatese (ore 16,30, Rashed di Imola), Lanciano-Trestina (ore 18,30, Valentini di Bari). Domani Atletico Ascoli-Maceratese (De Benedictis di Bari), Termoli-Angelana (Aprile di Caserta), Vigor Senigallia-Giulianova (Cazzavillan di Vicenza). Classifica Vigor Senigallia, Teramo, Angelana, Fossombrone, Ancona, Santegidiese, Foligno, L’Aquila 3; Recanatese, Pietralunghese 1; Notaresco, Giulianova, Montecchio Gallo, Atletico Ascoli, Lanciano, Termoli, Trestina, Maceratese 0.
GIRONE G Oggi Budoni-Aranova (ore 14,30, Trombello di Como), Latte Dolce-Paganese (Budriesi di Bologna), Monastir-Atletico Lodigiani (Noto di Pisa), Afragolese-Sarnese (ore 16, Lucanie di Molfetta), Viterbese-Ossese (ore 16, Guarino di Avellino), Albalonga-Anagni (ore 16,30, Matranga di Palermo). Domani Anzio-Sarrabus Ogliastra (ore 14,30, Apuzzo di Terni), Trastevere-Gelbison (Vazzano di Catania), Unipomezia-Venafro (Paolini di Chieti). Classifica Viterbese, Ossese, Albalonga, Sarnese, Paganese, Monastir, Trastevere 3; Gelbison, Anzio, Aranova, Afragolese 1; Atletico Lodigiani, Sarrabus Ogliastra, Budoni, Unipomezia, Venafro, Latte Dolce, Anagni 0.
GIRONE H Oggi Ischia-Real Aversa (ore 15,30, Benestante di Aprilia), Ebolitana-Nardò (ore 16, Senes di Cagliari), Gravina-Gladiator (ore 16, Iheukwumere di L’Aquila), Manfredonia-Nocerina (ore 16,30, Carluccio di L’Aquila), Brindisi-Fidelis Andria (ore 20, Pellegrino di Teramo). Domani Martina-Real Forio (Molinaro di Lamezia Terme), Melfi-Virtus Francavilla (Rotondo di Frattamaggiore), Palmese-Turris (Spagnoli di Tivoli), Bisceglie-Francavilla (ore 16, Piciucco di Campobasso). Classifica Real Forio, Gravina, Virtus Francavilla, Bisceglie, Real Aversa, Turris, Gladiator, Nocerina, Francavilla 3; Martina, Manfredonia, Ebolitana, Ischia, Fidelis Andria, Palmese, Nardò, Melfi, Brindisi 0.
GIRONE I Oggi Vibonese-Siracusa (ore 16, Palma di Napoli), Digiesse Praiatortora-Sambiase (ore 17, Russo di Benevento), Vigor Lamezia-Nuova Igea Virtus (ore 17, Lupo di Venosa). Domani Avola-Trapani (Montevergine di Ragusa), Modica-Reggina (Pasquetto di Crema), Milazzo-Ragusa (ore 16, Macrina di Reggio Calabria), Gela-Castrumfavara (ore 17, Calabrò di Reggio Calabria), Athletic Palermo-Enna (ore 17, Fermo di Torre Annunziata), Licata-Nissa (ore 20, Femia di Locri). Classifica Digiesse Praiatortora, Reggina, Vibonese, Castrumfavara, Nuova Igea Virtus, Nissa, Sambiase 3; Modica, Ragusa 1; Avola, Vigor Lamezia, Athletic Palermo, Milazzo, Licata, Enna; Gela (-1) -1; Siracusa (-7) -4; Trapani (-5) -5.
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