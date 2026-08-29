Jim Thwaites e la lavagna digitale di Carrick
Mediano o mezzala, classe 2007, è uno degli ultimi prodotti del Manchester United: si allena spesso con i big a Carrington
Michael Carrick registra spesso gli allenamenti con il drone. Ha imparato anche così a scoprire le caratteristiche di Jim Thwaites, classe 2007, centrocampista, autore di un primato unico nella storia recente dell’Academy del Manchester United: vincere nello stesso anno il premio “Goal of the Season” con l’Under 16 e con l’Under 18. Questa doppietta ha acceso la curiosità intorno al suo nome e ha spinto i tifosi a soprannominarlo il “Cheat Code” di Carrington, un codice da videogioco applicato alla realtà per sbloccare traiettorie speciali.
Il provino
Tutto parte da Cockermouth, un paese di settemila abitanti nella contea della Cumbria. Vallate e laghi. È qui che il ragazzo ha trascorso l’infanzia. Entrato da bambino nel vivaio dei Red Devils, il distacco precoce da casa e la vita nella foresteria del club l’hanno aiutato a diventare presto adulto. A quindici anni giocava stabilmente sotto età con la formazione Under 18 di Adam Lawrence e Darren Fletcher. Carrick l’ha aggregato spesso alla prima squadra e l’ha inserito nella lista dei convocati per la tournée estiva in Asia. Lezioni importanti davanti alla lavagna digitale del tecnico, che il 13 gennaio aveva sostituito Ruben Amorim.
A scuola da Bruno Fernandes
Ritmo, geometrie e dinamismo. Mediano o mezzala, un metro e 81, Thwaites dirige la manovra: copre e riparte, prova il tiro da fuori e il blitz in area, è un centrocampista totale. Sessanta presenze e quindici gol con l’Under 18. Il Manchester United lo considera un potenziale tesoro. Le prestazioni accumulate in Premier League 2 e le prime chiamate con i “grandi” hanno fatto salire il prezzo del suo cartellino tra i 15 e i 20 milioni di sterline. Carrick ha messo il veto alla sua cessione anche in prestito. Vuole continuare a seguirne da vicino i progressi, l’idea è di fargli piantare le tende a Carrington. Thwaites è tifoso dei Red Devils. Il suo punto di riferimento è Bruno Fernandes, il giocatore che più di tutti aiuta i ragazzi dell’Academy.
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