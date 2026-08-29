Jim Thwaites e la lavagna digitale di Carrick

Michael Carrick registra spesso gli allenamenti con il drone. Ha imparato anche così a scoprire le caratteristiche di Jim Thwaites , classe 2007, centrocampista, autore di un primato unico nella storia recente dell’Academy del Manchester United : vincere nello stesso anno il premio “Goal of the Season” con l’Under 16 e con l’Under 18. Questa doppietta ha acceso la curiosità intorno al suo nome e ha spinto i tifosi a soprannominarlo il “Cheat Code” di Carrington , un codice da videogioco applicato alla realtà per sbloccare traiettorie speciali.

Il provino

Tutto parte da Cockermouth, un paese di settemila abitanti nella contea della Cumbria. Vallate e laghi. È qui che il ragazzo ha trascorso l’infanzia. Entrato da bambino nel vivaio dei Red Devils, il distacco precoce da casa e la vita nella foresteria del club l’hanno aiutato a diventare presto adulto. A quindici anni giocava stabilmente sotto età con la formazione Under 18 di Adam Lawrence e Darren Fletcher. Carrick l’ha aggregato spesso alla prima squadra e l’ha inserito nella lista dei convocati per la tournée estiva in Asia. Lezioni importanti davanti alla lavagna digitale del tecnico, che il 13 gennaio aveva sostituito Ruben Amorim.

A scuola da Bruno Fernandes

Ritmo, geometrie e dinamismo. Mediano o mezzala, un metro e 81, Thwaites dirige la manovra: copre e riparte, prova il tiro da fuori e il blitz in area, è un centrocampista totale. Sessanta presenze e quindici gol con l’Under 18. Il Manchester United lo considera un potenziale tesoro. Le prestazioni accumulate in Premier League 2 e le prime chiamate con i “grandi” hanno fatto salire il prezzo del suo cartellino tra i 15 e i 20 milioni di sterline. Carrick ha messo il veto alla sua cessione anche in prestito. Vuole continuare a seguirne da vicino i progressi, l’idea è di fargli piantare le tende a Carrington. Thwaites è tifoso dei Red Devils. Il suo punto di riferimento è Bruno Fernandes, il giocatore che più di tutti aiuta i ragazzi dell’Academy.