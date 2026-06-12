Campioni e politica, il romanzo della Coppa del Mondo

Quale miglior momento se non questo per leggere la storia della Coppa del Mondo, con quella americana in corso? Per un nuovo romanzo sul più atteso dei tornei, facile affidarsi a Jonathan Wilson che sull'argomento calcio si conferma essere una garanzia: dopo il libro più bello degli ultimi anni sulla storia tattica del calcio (“La piramide rovesciata”), è in libreria il racconto della storia e delle vicende della Coppa del Mondo, l’evento sportivo più importante del Pianeta insieme con le Olimpiadi. Il Mondiale è nato dalla volontà del francese Jules Rimet il quale sognava una competizione che potesse affratellare le nazioni, nella realtà il torneo è diventato subito un modo per sfruttare uno sport in continua ascesa a favore di governi e dittatori, basti pensare a Mussolini e all’eco dei trionfi azzurri. “Ciò che è popolare è potente, e ciò che è potente interesserà sempre la politica e i politici”, scrive Wilson nel prologo. E così, ben prima che fosse coniato il termine “sportwashing”, la vittoria nella Coppa del Mondo è stata utile alla Germania per sentirsi di nuovo una nazione importante dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale; al Brasile a dare fiato alla dittatura militare; all’Argentina per occultare per qualche giorno le crudeltà dei Colonnelli e poi per “vendicare” la disfatta delle Falklands; alla Francia per celebrare il suo multiculturalismo, fino ad arrivare ai giorni nostri, quando non serve neanche più vincere. Ospitare il torneo è diventato uno strumento di potere, una dimostrazione di forza, come la Russia nel 2018, il Qatar nel 2022, come l’Arabia Saudita che sta lavorando all’edizione del 2030.