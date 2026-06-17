Anche Maldini diventa... tascabile

La narrativa sportiva è un genere affascinante, perché racconta storie di campioni e campionesse, di sogni che in mano a talenti e fuoriclasse diventano possibili e che incontrano i sogni delle persone, tifosi e non, appassionati di questo sport e quell'altro, stregati dalle carriere di certo "eroi" sportivi, stregati soprattutto da uomini e donne che hanno sfidato i limiti, alzato continuamente il livello per fare grande il proprio Paese e diventare immortali. Una narrativa che ora suonerà a quattro mani, rafforzando la fiducia in un settore dell'editoria che funziona, per rilanciare personaggi, squadre, successi che fanno parte della nostra storia, ci appartengono: dal 19 giugno parte un’operazione congiunta di due case editrici, Neri Pozza Editore e 66thand2nd, per la pubblicazione in formato tascabile, nella collana BEAT Bestseller di grandi storie dedicate allo sport e ai suoi protagonisti, una “piccola biblioteca sportiva”. Racconti di vita vera, di successi, a volte di cadute, di riprese e di certo di grande abnegazione.

Neri Pozza

«Ho sempre apprezzato moltissimo il lavoro di 66thand2nd, sia dal punto di vista professionale sia da quello di appassionato di letteratura sportiva - ha dichiarato Giovanni Francesio, direttore editoriale di Neri Pozza - Sono molto contento di questa operazione, che permetterà a Neri Pozza di ripubblicare in edizione tascabile una serie di opere importanti che meritano di durare il più possibile nel tempo e conquistare sempre nuovi lettori; sono libri firmati da grandi autori che raccontano grandi imprese, grandi campioni e grandi squadre, che hanno segnato la loro epoca non solo dal punto di vista sportivo».

66thand2nd

«In quasi vent’anni di attività, 66thand2nd ha creato un catalogo di letteratura sportiva che ha unito gli appassionati dello sport e gli amanti della lettura - ha detto Isabella Ferretti, presidente e AD di 66thand2nd - Tra grandi campioni, memorabili eventi che hanno segnato la storia dello sport, storie meno note e mai prima proposte al grande pubblico. Siamo orgogliosi di poter parlare a questo pubblico insieme a Neri Pozza attraverso la collana di Tascabili BEAT, collezionabili nel tempo. È l’inizio di una biblioteca sportiva per cui facciamo il tifo!»

Le uscite

La prima tranche di titoli, in uscita il 19 e il 26 giugno, spazia tra decenni e storie differenti, dall’ascesa e caduta di Marco Pantani al centro di "Pantani era un dio" di Marco Pastonesi alla indimenticabile finale di Coppa Davis del 1976 raccontata da Dario Cresto-Dina in "Sei chiodi storti"; dalla Nazionale di pallavolo maschile di Julio Velasco de "La squadra che sogna" di Giuseppe Pastore, al ritratto di Paolo Maldini realizzato da Diego Guido in "Paolo Maldini, 1041", fino a "Un giorno triste così felice" di Lorenzo Iervolino, viaggio nel Brasile e nella vita di Sócrates. A ottobre seguirà la pubblicazione di altri cinque testi: "La squadra spezzata" di Luigi Bolognini, "Drazen Petrovic" di Lorenzo Iervolino, "L’uragano nero" di Marco Pastonesi, "Vertical" di Paolo Piras e "Senna e Prost" di Umberto Zapelloni.