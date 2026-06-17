Porsche corre in casa

Grande successo al Centro Porsche Milano per la presentazione del libro "Ferdinand Porsche. Un genio capace di sognare", della giornalista e scrittrice Christiana Ruggeri. L'autrice ha dato il via ad un incontro appassionato, con il coordinamento di Leonardo Acerbi, di Giorgio Nada Editore, davanti a una platea colma di curiosi e appassionati di auto e del mito Porsche. Il romanzo biografico esplora la personalità e la dimensione umana del boemo diventato un mito. La realtà storica ci consegna un genio assoluto, capace di visualizzare chiaramente nella propria mente progetti rivoluzionari e di tradurli in pratica, superando i limiti delle competenze tecniche del suo tempo. I traguardi professionali e le intuizioni straordinarie, le sofferenze personali, le ingiustizie e i continui capovolgimenti di fortuna, la falsa accusa di collaborazionismo con il regime nazista, un'ingiuria che compromise la sua salute dopo la prigionia nei campi di detenzione in Francia. La capacità di ripartire da zero legando il proprio cognome alla leggenda.