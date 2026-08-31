Napoli abbraccia la vela

L’ America’s Cup in Italia. La manifestazione sportiva più antica del mondo nel Golfo di Napoli. Un sogno per molti appassionati che si avvera, ma anche una conferma che l’Italia è in grado di ospitare i grandi eventi e soprattutto realizzarli sia sul piano sportivo che organizzativo e mediatico. Dopo il successo delle Olimpiadi Milano Cortina ora è la volta di Napoli che diventa la vera Capitale Mondiale della grande vela. Dobbiamo essere orgogliosi di aver portato questo evento in Italia perché in 176 anni, la prima fu disputata nel 1851, si è svolta in sole cinque nazioni. A conferma dell’importanza dell’evento c’è anche il numero dei team, che dopo anni di scarsa partecipazione, per questa edizione saranno ben sette. Un numero tra defender e challenger che non si registrava dai tempi dell’evento di Valencia, a conferma che la nuova formula con un budget cap può attirare più sfidanti.

Come spesso accade, negli anni l’America’s Cup è cambiata e oggi l’evento è aperto anche ai ragazzi con la Youth America’s Cup e agli equipaggi femminili con la Women’s America’s Cup. Ogni mese fino all’evento del prossimo luglio, vi racconteremo tutto su questa manifestazione, ma soprattutto andremo a scoprire chi sono gli uomini e le donne dei team e tutte le curiosità di questo evento oltre alla bellissima città di Napoli. Infatti, il Golfo Partenopeo sarà uno scenario unico per delle regate bellissime e avvincenti, e la città ha una tradizione nella vela di tutto rispetto, con grandi campioni del passato, di oggi e di domani. Perdonateci fin d’ora se saremo un po’ di parte, ovvero se tiferemo molto Luna Rossa, ma è il team che rappresenta la nostra nazione, e visto che ai Mondiali di calcio non eravamo presenti almeno qui dobbiamo parteggiare per i nostri azzurri della vela. Credetemi lo spettacolo in questa 38a edizione dell’America’s Cup non mancherà e sono sicuro che vi sorprenderà.