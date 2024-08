Maratona diretta Crippa e Faniel Olimpiadi: gare e finali di oggi LIVE

PARIGI - Una penultima giornata di Olimpiadi tutta da vivere che si apre con la maratona sulle strade di Parigi vinta dall'etiope Tola con tanto di record olimpico. Tanti azzurri protagonisti in questo sabato di Giochi. Attenzione al ciclismo (Madison) con la finale Consonni-Viviani . Ieri le ragazze hanno centrato l’oro e oggi gli uomini tenteranno il bis. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

10:22

Maratona: i tempi degli azzurri

Crippa chiude 25° a 4'10", Faniel 43° a 6'24", Meucci 51° a 7'36".

10:08

Maratona: Tola, oro e record olimpico

Tamirat Tola chiude la maratona in 2:06:26. È oro e record olimpico per il mezzofondista etiope!

10:04

9:51

Maratona: Crippa 13esimo

Intorno ai 35 chilometri, Tamirat Tola ha un vantaggio di 18' sugli inseguitori Geleta, Abdi, Kipruto, Akasaki, Cairess, Simbu. Crippa è 13esimo a 1.29. Molto difficile che riesca a rientrare nella corsa alle medaglie.

9:40

Maratona: crolla Faniel, sale Crippa

Crippa passa 16esimo a 1'15", crolla Faniel a 2'44". Meucci è staccato di 2'50".

9:33

Maratona: Tola stacca il gruppo

Siamo intorno al 30esimo chilometro e inizia la fase più dura. L'etiope Tola se ne va e stacca il gruppetto frazionato alle sue spalle. Crippa nel frattempo ha raggiunto Faniel.

9:31

Breakdance: squalificata Talash

La BGirl afghana Manizha Talash è stata squalificata per aver esibito, durante la sua routine, una mantellina blu con la scritta, in inglese, "Free Afghan Women" (Donne afghane libere). La 21enne nata a Kabul e fuggita in Spagna nell'agosto del 2021 dopo l'avvento al potere dei Talebani, è stata squalificata per aver mostrato un messaggio politico sul suo abbigliamento sportivo", specifica la World Dancesport Federation in un comunicato stampa. Slogan e dichiarazioni politiche sono vietati sui campi sportivi e sui podi durante i Giochi Olimpici. Talash, componente della squadra dei rifugiati, si era esibita ieri a Place de la Concorde nella gara di breakdance femminile.

9:20

La Maratona in una Parigi come non l'avete mai vista

Si corrono i tradizionali 42,195 chilometri per le vie di Parigi, in un percorso mozzafiato che vede coinvolti tutti i migliori mezzofondisti al mondo. Dal Louvre fino alla Torre Eiffel, Versailles e Boulogne: GUARDA LA GALLERY

9:15

Maratona: Faniel si stacca

Faniel non riesce a reggere il ritmo: Mantz e Tola si staccano davanti verso il chilometro 22, l'azzurro è risucchiato nel gruppetto inseguitore. Il vantaggio è comunque minimo.

9:05

Maratona: tre in testa

L'etiope Tola raggiunge Faniel, ora in compagnia anche dello statunitense Mantz e dell'etiope Tola. Ancora un vantaggio di pochi secondi sul gruppo per l'azzurro.

8:51

Faniel, vantaggio sul gruppo di testa

Con un tempo di 45'38" ai 15 km, Faniel ha preso un leggero vantaggio sul gruppo, ora intorno ai 26".

8:44

Maratona: Faniel in testa al gruppo

C'è Eyob Faniel in testa alla maratona dopo 40' di gara: l'azzurro alza il ritmo e si prende un piccolo vantaggio sul gruppo di testa, in cui resta anche Kipchoge.

8:32

8:22

Olimpiadi, è iniziata la maratona

Si parte sulle strade di Parigi, ecco in scena la maratona con Crippa, Faniel e Meucci tra gli azzurri protagonisti.

Parigi