Milan, Roma, Leiva e Djokovic: le ultimissime

Pioli: "Carichi per la nuova stagione". Altra amichevole di lusso per la Roma. Leiva torna al Gremio. Djokovic al secondo turno a Wimbledon

ROMA - Entusiasmo e voglia di confermarsi, il Milan si prepara alla ripresa degli allenamenti ora che manca meno di una settimana alla data fissata per il raduno: "Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Abbiamo fatto qualcosa di speciale - spiega Stefano Pioli a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria di Noceto - ma deve essere solo un punto di partenza. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare". Dopo Tottenham e Barcellona continua a prendere forma la pre season della Roma. Lo Sporting Lisbona ha ufficializzato che il prossimo 19 luglio giocherà contro la Roma all'Estadio Do Algarve. Lucas Leiva, ex centrocampista della nazionale brasiliana, passato per il Liverpool e la Lazio, tornerà a casa a 35 anni per giocare con il Gremio, in cui ha mosso i primi passi. Esordio vincente per Novak Djokovic al torneo di Wimbledon. Il serbo, campione uscente, ha superato in quattro set, con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-4 il sudcoreano Kwon Son-woo. Al secondo turno Djokovic affronterà il vincente del match Kokkinakis-Mjchrzak. Ascolta le news della mattina