Milan, Roma, Insigne e Gabigol: le ultimissime

ROMA - Completo sportivo bianco, con maglietta, scarpette da ginnastica e bermuda e un saluto al manipolo di tifosi accorsi ad accoglierlo a Milanello. È iniziata così la prima giornata milanese "intera" di Divock Origi, che nella mattinata si è sottoposto alle visite mediche di rito che precedono la firma sul contratto con il Milan. Mauro Leo è il nuovo direttore sportivo della Roma. Nessun stravolgimento, solo una scelta burocratica dopo l'addio di Morgan De Sanctis: la Figc richiede infatti di inserire nell'organigramma un diesse che avesse conseguito il patentino in Italia. Tiago Pinto manterrà il suo ruolo di general manager e avrà il potere di firma sui contratti stipulati con i calciatori. Conferenza stampa di presentazione di Lorenzo Insigne che ha lasciato il Napoli per andare al Toronto FC: "Molti pensano che sono qui per i soldi ma ho fatto questa scelta per i miei figli e mia moglie. Ringrazio il presidente e la società che mi hanno dato l'opportunità di sentirmi un giocatore importante. Ho giocato 10 anni a Napoli, sono abituato ad un certo tipo di pressione. E' stata dura andare via ma ora sono felice". A 26 anni la carriera di Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, è definitivamente ripartita dal Brasile. Con la maglia del Flamengo l'ex attaccante dell'Inter è tornato ad essere l'implacabile bomber che un lustro fa aveva scatenato l'interesse di molte big d'Europa prima che i nerazzurri riuscissero ad assicurarselo. La sua avventura però fu un fallimento totale come ha rivelato la sorella: "Era depresso. Ricordo che io e i nostri genitori abbiamo fatto di tutto per aiutarlo, ma a quel tempo riuscivamo a malapena a parlargli. Mio fratello dà la vita sul campo e soffre molto quando le cose non funzionano".