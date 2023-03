Pellegrini, Mancini, Zaniolo e Trevisan: le ultimissime

Pellegrini out contro Malta. Mancini: "Dobbaimo vincere". Il Galatasaray soddisfatto per l'acquisto di Zaniolo. La Trevisan agli ottavi a Miami

ROMA - Lorenzo Pellegrini non convocato per la gara di questa sera tra Italia e Malta. Il capitano della Roma è stato escluso da Mancini dopo la buona prestazione nella sfida contro l'inghilterra, nella quale aveva servito l'assist per la rete di Retegui. Tifosi della Roma in ansia per le sue condizioni, ma la sua esclusione è prettamente di gestione del gruppo azzurro: necessita di una gestione fisica per evitare guai muscolari. "Queste sono partite dove c'è tutto da perdere, serve massima concentrazione, tre punti sono importanti e non bisogna prendersi nessun rischio. Sarò soddisfatto se andiamo via da Malta con tre punti, valgono quanto quelli con l'Inghilterra". Così il ct Roberto Mancini, nell'intervista diffusa sul sito ufficiale della Figc, a poche ore dalla sfida contro Malta valida per la seconda giornata del girone di qualificazione a Euro 2024. La Nazionale è reduce dal ko interno contro l'Inghilterra a Napoli. I dirigenti del Galatasaray sono pienamente soddisfatti dell’acquisto di zaniolo concluso in extremis. Il vicepresidente del club turco, Erden Timur, nelle ultime ore ha parlato di Nicolò Zaniolo: "Era stato venduto al Bournemouth per 30 milioni di euro 6 giorni prima che lo acquistassimo - ha detto -. L’abbiamo preso l’ultima notte. Con un contratto di 5 anni. L’abbiamo comprato per 15 milioni di euro, metà del prezzo di vendita, con la prima rata da pagare il prossimo novembre". Per la seconda volta in carriera Martina Trevisan raggiunge gli ottavi di finale in un WTA 1000. Traguardo centrato al Miami Open dove l'azzurra ha eliminato al terzo turno la statunitense Claire Liu al termine di una vera e propria maratona durata 3 ore e 18 minuti, vinta 4-6, 7-5, 6-4. Un successo di cuore e di carattere per Trevisan. Ascolta le news della mattina