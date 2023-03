Italia, Juventus, Kostic e MotoGp: le ultimissime

L'Italia vince a Malta 2-0. Novità nell'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma. Allegri in ansia per Kostic. Bagnaia vince il Gp del Portogallo

ROMA – L'Italia si riscatta dopo la sconfitta contro l'Inghilterra: gli azzurri vincono 2-0 a Malta e ripartono dopo lo stop al Maradona. Avvio incerto degli azzurri che prendono coraggio e al 15 trovano la rete del vantaggio con Retegui al secondo gol in altrettante gare. Al 27' arriva il raddoppio di Pessina che basta agli azzurri per conquistare i 3 punti. Nell'altro match Inghilterra-Ucraina 2-0. Lunedì 27 marzo è in programma a Torino l'udienza preliminare dell’inchiesta Prisma sui conti della Juve. In quella sede, si dovrà decidere sul rinvio a giudizio di 12 tra dirigenti e amministratori della ex società bianconera. Il tecnico biancnero Allegri intanto è in ansia: Kostic è stato costretto a lasciare il ritiro con la Serbia. Ad annunciarlo è stato il CT della nazionale Dragan Stojkovic, che in conferenza stampa ha precisato come questo sia dovuto a un infortunio: “Kostic ha lasciato il ritiro, brutte notizie per noi. Ha un'infiammazione al tendine d’Achille. Non c’era bisogno di correre rischi e la decisione per lui è stata quella di ritornare al suo club. Non farà parte della partita di domani”. Francesco Bagnaia ha vinto in MotoGp il Gp del Portogallo, primo gara della stagione. Il campione del mondo della Ducati ha preceduto l'Aprilia di Maverck Vinales e Marco Bezzecchi terzo con la Ducati non ufficiale del team Vr46. Quarto Zarco, Alex Marquez, Binder, Miller, Quartararo, Aeix Espargaro e Rins. Ascolta le news del pomeriggio